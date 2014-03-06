سرهنگ علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای استان روز گذشته طی 2 عملیات در گرگان و کردکوی 2 قاچاقچی و شکارچی غیر مجاز حیات وحش را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: از این قاچاقچیان یک مارال ماده، پوست پلنگ تازه شکار شده، 2 نیم تنه قوچ، یک نیم تنه میش وحشی، 12 قطعه از انواع پرندگان کمیاب، 10 کیلو گرم گوشت شکار شده، 1 قبضه سلاح "برنو" با 79 فشنگ و 2 قبضه سلاح شکاری با 764 فشنگ کشف و در این عملیات 2 نفر دستگیر و پرونده آنها تحویل مراجع قضایی داده شد.

سرهنگ جاویدان در ادامه از کشف 280 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد و افزود: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شب گذشته در یک عملیات، موفق به کشف 280 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند که در این عملیات یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو و یک گوشی تلفن همراه توقیف شد.

