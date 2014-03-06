به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این راستا نامه ای تنظیم و در آن مطرح شد که اگر این سریال به هویت مازندران آسیب زدند، ما نیز در نقطه مقابل آن خواهیم ایستاد.

وی اظهار داشت: اما اگر اینگونه نباشد و بتوان با اصلاح چند قسمت جلوی برخی آسیب ها را گرفت، مشکلی برای پخش نخواهد داشت و باید به فرهنگ مردم استان احترام گذاشته شود.

تشکیل استان جدید پیگیری مردمی می شود

نماینده مردم نوشهر و چالوس در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری استان جدید رد غرب مازندران گفت: ستاد مردمی از سالهای قبل در این زمینه تشکیل شده است و یکی از دلایل پیگیری این مسئله آنست که مردم احساس می کنند، پیگیری و رسیدگی به غرب استان کمرنگ است.

وی اظهار داشت: ما معتقدیم در زمانهایی نسبت به رفع مسائل غرب استان خوب عمل نشد و این سبب شد تا تشکیل استانی جدید خواسته مردم منطقه باشد.

ضرورت تشکیل مرکز مدیریت بحران در غرب مازندران

احمدی به بحران برف اشاره و اضافه کرد: اگر مرکز مدیریت بحران در غرب استان دایر بود، دیگر آب و برق منطقه سه شبانه روز قطع نبود و راهها نیز 72 ساعت مسدود نمی شد و روند امدادرسانی تسریع می شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی که آیا صدا و سیمای جدیدی در منطقه رادیو دریای چالوس راه اندازی شده است، گفت: این منطقه از گذشته به نام رادیو دریا معروف بود و هدف از تجهیز فرستنده تلویزیونی در این منطقه، سرعت بخشی به خدمات صدا و سیما به مردم بوده است.

نبود بانک اطلاعات مدیران

دبیر مجمع نمایندگان مازندران در پاسخ به این سئوال که چرا سهم بری درست و مناسبی از شهرستانها در مدیریت استان صورت نگرفته است، اظهار داشت: نبود بانک اطلاعات مدیران از جمله چالش های استان است.

وی در عین حال تصریح کرد: سپردن مسئولیت ها به اشخاص لایق هدف اصلی است و بحث سهم بری مناطق مطرح نیست.