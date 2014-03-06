به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح پنجشنبه در همایش منابع طبیعی ایلام اظهار داشت: استان ایلام درای منابع طبیعی بکری است و حدود بیشتر استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی فقط در بحث مادی آن نیست بلکه در روح و جسم و تفکر انسان تاثیرگذار است، تصریح کرد: با توجه به تاثیرگذاری منابع طبیعی در جامعه میطلبد که در این راستا تلاش جدی صورت بگیرد.
وی افزود: بیش از 87 درصد گستره استان ایلام را مرتع و جنگل تشکیل می دهد که وجود این نعمت خدادادی ضرورت حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی را دو چندان می کند.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه بیش از دو سوم استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل میدهد و این مهم میطلبد در این زمینه کارهای اساسی انجام شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جمعیت ایلام کم است روحانیون راحتر میتوانند کار کنند و فرهنگ حفاظت، ارشاد و راهنمایی استفاده از منابع طبیعی در استان را انجام دهند.
و ی افزود: سطح آب های زیرزمینی در استان ایلام به دلیل برداشت های بی رویه کاهش قابل ملاحظه ای یافته که بسیار نگران کننده است.
مروارید بیان داشت: جنگلها، آب و خاک باید به صورت موزون مورد استفاده قرار گیرد و حفاظت شود چرا که اخیرا به علت دخالت بیش از حد انسان در منابع طبیعی آبهای زیرزمینی و سطحی کم شدهاند و فشار انسان باعث ضعیف و تخریب شدن جنگلها شده است.
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