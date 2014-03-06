به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح پنجشنبه در همایش منابع طبیعی ایلام اظهار داشت: استان ایلام درای منابع طبیعی بکری است و حدود بیشتر استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل می‌‎دهد.

وی با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی فقط در بحث مادی آن نیست بلکه در روح و جسم و تفکر انسان تاثیرگذار است، تصریح کرد: با توجه به تاثیرگذاری منابع طبیعی در جامعه می‌طلبد که در این راستا تلاش جدی صورت بگیرد.

وی افزود: بیش از 87 درصد گستره استان ایلام را مرتع و جنگل تشکیل می دهد که وجود این نعمت خدادادی ضرورت حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی را دو چندان می کند.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه بیش از دو سوم استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل می‌‎دهد و این مهم می‌طلبد در این زمینه کارهای اساسی انجام شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جمعیت ایلام کم است روحانیون راحتر می‌توانند کار کنند و فرهنگ حفاظت، ارشاد و راهنمایی استفاده از منابع طبیعی در استان را انجام دهند.

و ی افزود: سطح آب های زیرزمینی در استان ایلام به دلیل برداشت های بی رویه کاهش قابل ملاحظه ای یافته که بسیار نگران کننده است.