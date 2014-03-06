به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شامگاه چهارشنبه در همایش هم اندیشی مدیران صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی آذربایجان شرقی در هتل پارس تبریز با اشاره به اینکه صنعت ما استراتژی مصوب و منظمی ندارد و همیشه مدیران سعی کرده اند جزیره ای کار کنند، گفت: از دولت تدبیر و امید انتظار می رود تا سیاست ها و برنامه های توسعه صنعت کشور را تدوین و اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه گشایشی در رونق صنایع نشد، ادامه داد: امیدواریم در برنامه پنجم این امر محقق شود و شاهد رشد صنایع کوچک و بزرگ کشور باشیم.

رحمانی همچنین با بیان اینکه تبریز می تواند پیشرو اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد، افزود: آذربایجان شرقی فرصت ها و ظرفیت های بی نظیری دارد که نباید بی استفاده باشد.

وی با تاکید بر لزوم تصویب کلی قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور، افزود: باید تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصیدر اتاق های مشورتی حضور داشته باشند و دولتمردان و نمایندگان مجلس را در تصمیم گیری ها راهنمایی کنند.

رحمانی همچنین با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده برای صنایع تبدیلی و تکمیلی بودجه جداگانه اختصاص یافته، ادامه داد: باید با تعامل از این وضعیت پراهمیت اقتصادی با موفقیت عبور کنیم که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومت در این خصوص می تواند کمک شایانی کند.