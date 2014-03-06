به گزارش خبرنگارمهر، نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا صبح پنجشنبه در محل سالن جهاد کشاورزی شهرستان سراوان در قالب 70 غرفه گشایش یافت.

در این نمایشگاه که از صبح امروز به مدت 10 روز با همکاری اصناف این شهرسنتان برپا شده است کالاهای اساسی و مورد نیاز از جمله پوشاک، کیف و کفش، موادغدایی، خشکبار، شیرینی و کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن با اعمال 15 درصد تخفیف عرضه می شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سراوان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با مهر اظهار داشت: این نمایشگاه در قالب 70 غرفه و با هدف تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان به مدت 10 روز برپا شده است.

حمید الله جهاندیده اظهار داشت: در این نمایشگاه علاوه بر عرضه کالاهای مورد نیاز و اساسی هم چون مواد غذایی، برنج، روغن و شکر نسبت به عرضه انواع خشکبار، آجیل و همچنین سوغات و صنایع دستی سایر شهرستان ها ارایه شده است.

وی ادامه داد: اجناس ارایه شده در این نمایشگاه با تخفیف 15 تا 20 درصد ارایه شده و به منظور نظارت بر روند ارایه خدمات و جلوگیری از هر گونه تخلف و گرانفروشی تعداد 4 بازرس به طور مستمر در طول برگزاری این نمایشگاه بر روند قیمت ها و کیفیت کالاها نظارت خواهند داشت.