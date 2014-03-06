به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان شامگاه چهارشنبه با حضور در سالن شهید صمد اقدمی تبریز از تمرینات تیم بسکتبال شهرداری تبریز که در لیگ دسته اول برای صعود به لیگ برتر تلاش می کند، بازدید کرد.

در این بازدید اسبقیان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیم بسکتبال شهرداری تبریز در رقابت های لیگ دسته اول گفت: تیم شهرداری در لیگ دسته اول تا به اینجا نتایج خوبی کسب کرده و امیدواریم که بتواند در مرحله پلی آف نیز حضوری موفق داشته باشد.

همچنین کریم پاداش رییس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی با بیان اینکه تیم شهرداری تبریز در چند قدمی رسیدن به لیگ برتر بسکتبال کشور است، گفت: این تیم در لیگ دسته یک با تکیه بر بازیکنان بومی و پرتلاش و بی ادعای خود توانسته در مدت کوتاهی جایگاه مناسب و دور از انتظار را در لیگ دسته یک به خود اختصاص دهد و با صعود به رده چهارمی جواز حضور در پلی اف لیگ دسته یک بسکتبال کشور را کسب کرده است.

وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته و در اولین تجربه حضور رسمی در عرصه رقابت های لیگ دسته یک کشور، شهرداری تبریز با بازیکنان پرتلاش و کادر فنی و مدیریتی مناسب و خصوصا حمایت های شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای حضور در لیگ برتر فاصله چندانی ندارد.

رییس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تیم های لیگ برتری بسکتبال کشور خواستار افزایش تعداد تیم های حاضر از 12 به 16 تیم هستند. پتانسیل حضور تیم های لیگ دسته یکی در لیگ برتر محسوس بوده و در صورت موافقت فدراسیون و سازمان لیگ در خصوص افزایش تیم های لیگ برتر، شهرداری تبریز نیز یکی از گزینه های حضور در لیگ برتر خواهد بود.

پاداش اصل گفت: البته ما به این پیشنهاد اکتفاء نکرده و با تمام توان و قوا برای دو بازی مانده در لیگ دسته یک و صعود به رده سومی لیگ تلاش خواهیم کرد و در پلی اف نیز حریف دست و پا بسته ای برای حریفان نخواهیم بود و برای حضور در لیگ برتر به عنوان تیم سوم و یا چهارم تلاش خواهیم کرد.

تیم شهرداری تبریز در هقته بیست و یکم رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور فردا جمعه با تیم وحدت آریا تهران دیدار می کند و در هفته پایانی مرحله مقدماتی این مسابقات نیز با تیم پتروشیمی بندر امام رقابت خواهد کرد.