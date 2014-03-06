رییس جمهور یک اصله نهال در ولنجک غرس کرد/ تاکید روحانی بر حفظ محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با حضور در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در منطقه ولنجک یک اصله نهال زیتون غرس کرد.



رئیس جمهور پس از کاشت این نهال طی سخنانی گفت: زمانی درخت یک موجود زنده طبیعی محسوب می شد اما درخت ها ریه های یک شهر برای تنفس هستند و حفظ محیط زیست از جمله درختان و منابع طبیعی به یک ضرورت تبدیل شده است.



روحانی با اشاره به کمبود آب و فرسایش خاک در کشور افزود: توسعه شهرها و آپارتمانها در کشور پا را فراتر از حد طبیعی خود گذاشته است و شاهدیم که در فصل هایی از سال که با ایستایی هوا مواجه می شویم چه وضعی برای شهرهایمان به وجود می آید.



رئیس جمهور با تاکید براینکه بدون توجه به توسعه پایدار نمی توان برای جامعه رفاه و بهبود به ارمغان آورد، تصریح کرد: باید به مسائل محیط زیست در کلانشهرها توجه ویژه شود.



وی ادامه داد: امروز هم به عنوان روز درختکاری باید تلاش کنیم تا به محیط زیست کمک شود.



روحانی افزود: اگر ‌ایران را امروز به صورت یک درخت تنومند در نظر بگیریم باید به این درخت تنومند کمک کنیم تا ریشه هایش قوت داشته باشد و برگهایش سبز باشد که متاسفانه امروز درخت های ما در شهرها به رنگ تیره در آ‌مده اند و این برای ما یک هشدار است.



رئیس جمهور با اشاره به مسئولیت رسانه ها به خصوص رسانه ملی برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، اظهار داشت: ‌مردم باید در حفظ محیط زیست پیش قدم باشند و دولت نیز تمام تلاش خود را در این باره به کار خواهد گرفت.



روحانی گفت:‌ ما در کشوری زندگی می کنیم که با خشکسالی و بارش کم مواجه هستیم و شاهدیم که درختان تنومند ما به خاطر مجوزهای نا به جا و یا مدیریت نادرست بی جهت قطع می شوند و این برای کشور یک تاسف است و امیدوارم همه دست به دست هم دهیم و با این پدیده شوم مقابله کنیم.



رئیس جمهور با اشاره به برنامه های دولت برای حفاظت از محیط زیست کشور افزود: امروز توجه به محیط زیست از مسائل ضروری برای سلامت، رفاه و زندگی افراد به ویژه در کلان شهرهاست و همه کسانی که مسئولیت حفظ محیط زیست را بر عهده دارند باید در زمینه پاسداری از آن پیشقدم شوند و این تنها مسئولیت دولت ویا یک اداره خاص نیست بلکه مسئولیتی اجتماعی و فراگیر است.



روحانی همچنین از آموزش و پرورش خواست تا با تعلیم دانش آموزان برای حفاظت از محیط زیست در این زمینه پیش قدم شود.



رئیس جمهور همچنین حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را مسئولیتی داخلی، منطقه ای و بین المللی دانست و با اشاره به مشکل ریز گرد ها در کشور گفت: تنها ایران نیست که باید مشکل ریز گردها را برطرف کند بلکه همه کشورهای همسایه در این باره باید همکاری جدی داشته باشند.