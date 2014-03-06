مهران؛ شهر شهیدان در انتظار گردشگران/ جاذبه هایی از جنس ایثار تا غار بهشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مهران در جنوب استان ایلام نزدیکترین شهر ایلام به عراق است که هم اکنون به واسطه مرز بین المللی مهران به محل عبور زائران به عتبات عالیات و صادرات کالا تبدیل شده است.

شهرستان مهران در هشت سال دفاه مقدس شاهد رشادتهای فراوانی بوده است و هم اکنون در ایام نوروز کاروانهای راهیان نور سراسر کشور به این شهرستان برای دیدن جاذبه های از جنس ایثار و فداکاری می آیند.

قلاویزان، نقطه ایثار، کنجانچم، میمک و...همه نامهای آشنای زمان جنگ هستند که هر ساله مورد بازدید کاروانهای راهیان نور قرار می گیرد.

زیبایی های ایلام فقط جلوه های طبیعی و تمدن 10 هزار ساله نیست، در هشت سال دفاع مقدس وجب به وجب خاک این دیار مقدس شاهد صحنه هایی از مردانگی و رشادت بوده که از خیلی چیزها زیباتر است.

تمهیدات لازم برای استقبال و پذیرایی از کاروان های راهیان نور

حجت الله نصیری پور فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان مرزی مهران در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد دلاورمردی های بسیار بوده است و این شهر به عنوان جنگی ترین شهر ایلام مملو از خاطرات تلخ و شیرین روزهای جنگ بوده و کمتر رزمنده ای است که از این استان خاطره ای نداشته باشد.

وی بیان داشت: ارتفاعات قلاویزان یادآور عملیات‌هایی از جمله "عملیات کربلای1" است که بعد از چهار بار دست به دست شدن شهر مهران منجر به آزادسازی آن شد.

وی عنوان کرد: در زمان جنگ، صدام توجه ویژه ای به شهر مهران و ایلام داشت و در عملیاتهای مختلف سعی داشت این دو شهر را به تصرف خود در بیاورد اما رزمندگان ما هر بار که این شهرها به اشتغال درمی آمد دوباره آن را پس می گرفتند.

نصیری پور اظهار داشت: شهرستان مهران در طول سال میهمان کاروانهای راهیان نور است اما حجم بازدید ها از مناطق عملیاتی شهرستان در ایام نوروز به شکل چشم گیر تری افزایش پیدا می کند و بر همین اساس امسال برنامه ها خاصی برای کاروانهای راهیان نور در شهرستان تدارک دیده شده است.

وی بیان داشت: بسته های فرهنگی، برپایی ایستگاه‌های خدماتی، اسکان اضطراری، ارائه چادرهای نماز، امداد جاده‌ای، تغذیه اضطراری و توزیع آب معدنی به زائران راهیان نور از جمله برنامه‌هایی است که برای کاروانهای راهیان نور درشهرستان مهران در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: شهرستان مهران از جمله مناطق کشور است که هدف در برنامه های بازدید کاروانهای راهیان نور است و هر سال جمع کثیری از هموطنان برای بازدید از مناطق جنگی به استان ایلام سفر می کنند.

وی گفت: تمام تمهیدات لازم برای استقبال و پذیرایی از کاروان های راهیان نور در این شهرستان اندیشیده شده است.

حجت الله نصیری پور بیان داشت: آثار بجای مانده از جنگ تحمیلی در شهرستان مهران استان ایلام همواره یادآور خاطرات رزمندگان اسلام، تداعی کننده حماسه‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است و هر ساله کاروان‌های راهیان نور با حضور در مناطق عملیاتی، خاطرات آن دوران را در عمق وجود خود احساس می‌کنند.

وی ادامه داد: شهرستان مهران با دارا بودن مناطق عملیاتی‌ از قبیل میمک، کله قندی، قلاویزان، یادمان ایثار، گرمیشه، تپه‌شنی و چنگوله، هر ساله پذیرای کاروانهای راهیان نور است و با توجه به عزم و اراده مسئولان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای اعزام راهیان نور، امسال شاهد تحول عظیمی در این باب خواهیم بود.

نصیری پور اعلام کرد: به منظور اداره یادمان‌های دفاع مقدس و پذیرایی از کاروانهای راهیان نور، قرارگاه ستاد راهیان نور در سپاه ناحیه مهران تشکیل شده و آماده خدمت‌رسانی به زائران است.

غار زینه گان شاخص ترین اثر طبیعی استان ایلام

یک کارشناس مسائل گردشگری به خبرنگار مهر گفت: غار شگفت‌انگیز زینه گان در پنج کیلومتری جنوب خاوری (شرقی) شهر صالح آباد شهرستان مهران و در فاصله 52 کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و این غار شاخص‌ترین اثر طبیعی ایلام به شمار می‌رود و در فصل بهار به دلیل گرمای شدید شهر صالح‌آباد واقع در شهرستان مهران و اختلاف 50 درجه هوای داخل غار با بیرون غار و شهر همواره مورد استقبال گردشگران قرار می‌گیرد.

علی رضایی اظهار داشت: غار طبیعی زینه گان اثر طبیعی شگفتی است که در دل دشت منطقه گرمسیری بخش صالح آباد از توابع شهرستان گرمسیری مهران وجود دارد که همه ساله به ویژه در فصل بهار و تابستان میهمانان زیادی را به آنجا می کشاند.

وی عنوان کرد: این غار طبیعی روباز دارای صدها متر طول، آب فراوان، دهلیزهای آبگیر و قندیلهای متعدد است و از آبچکهای طبیعی باران طبیعی نقش می بندد و همه را به میهمانی خنکی دعوت می کند.

وی تصریح کرد: این غار روباز که بیش از یک کیلومتر طول دارد دارای آب جاری، دهلیزهای آبگیر، قندیل های متعدد و آبچک های طبیعی و بسیار جالب است و علاوه بر این غار زیبا غارهای دیگری در استان ایلام وجود دارد که هر کدام می تواند برای گردشگران و مسافران بخصوص در فصل بهار دیدنی باشد.

وی عنوان کرد: قلعه زمستانی والی در كنار رودخانه كنجانچم در 17 كیلومتری شهر مهران، تپه ‏باستانی چغا آهوان و چغا گلان، آثار ‏و یادمان های دوران دفاع مقدس و نمایشگاه آثار دوران ‏جنگ تحمیلی و غار معروف زینه گان در صالح آباد از آثار فرهنگی و تاریخی به ‏شمار می روند. ‏

وی بقاع متبركه امام زاده علی صالح(ع) معروف به 'خاص علی' در بخش صالح آباد و زیارتگاه ‏امام زاده سید حسن (ع) در سه كیلومتری ‏شهر مهران را از جمله دیگر مكان های مهم گردشگری ‏شهرستان مهران ذكر كرد.

مهران در ساحل رودخانه كنجان چم واقع شده و با مرز عراق بيش از چند كيلومتر فاصله ندارد.

محل كنونی مهران در گذشته، منصور آباد نام داشت كه در سال 1309 هجری شمسی با تصويب فرهنگستان ايران، مهران ناميده شد.

اين شهر همانند شهرهای مرزی ديگر كشورمان در ابتدای جنگ تحميلی به دست عراقی ها افتاده ويران شد، اما سرانجام در سال 1365 به دست نيروهای رزمنده ايران به آغوش ميهن بازگشت و در جريان بازسازی های پس از جنگ دوباره آباد شد.

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گزارش:لیلا کائی