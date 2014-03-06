به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام محسن قرائتی صبح پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری نماز در استان همدان اظهار داشت: خداوند نخستین هنرمند بوده و نماز را به زیبایی هنر نمایی کرده است.

وی با بیان اینکه نماز سر شار از هنر های مختلف است، ابراز داشت: نماز غوغایی از هنر است و در اذان واژه هایی وجود دارد که سرشار از معانی عمیق فلسفی و هنری و دینی و اجتماعی بوده که همه اقشار جامعه را به نوعی به سمت نماز دعوت می کند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه با اشاره به ویژگی های مختلف نماز مانند نظم و زیبایی افزود: نماز جلوه ای از هنرمندی خداوند است که موارد مختلفی مانند نظم و انضباط، مردمی بودن، ارتباط مستقیم با همه، لقمه حلال، کمک به فقرا و معاد و ازدواج و پاکی و طهارات و ده ها مورد دیگر را در بر گرفته است.

قرائتی با تاکید بر اینکه بهترین هنر ها در نماز نهفته است، ابراز داشت: واژه هایی مانند توحید و معاد در نماز جاری و ساری بوده و افراد باید به فلسفه واقعی نماز در جامعه پی ببرند تا به سمت آن سوق پیدا کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به برخی از آیاتی که در نماز به کار برده شده است، اظهار داشت: مسائل مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری در نماز جایگزین شده است و نماز نمودی از عمل صالح در جامعه است که بندگان صالح خداوند را در آن مورد ستایش قرار می دهد.

وی با بیان اینکه نماز سر شار از آهنگ و ریتم است، بیان داشت: حق و حقوق همه افراد اعم از کودک گرفته تا فرد سالخورده در نماز گنجانده شده و هر آنچه که از زیبایی و هنر به نظر می رسد در نماز بیان شده است و تنها کافی است که با چشم باز به آن نگاه شود.

قرائتی در ادامه سخنانش با اشاره به روز درخت کاری اظهار داشت: درست است که در این روز نهال های بسیاری در مکان های مختلف کاشته می شود اما بهتر آن است که این درخت ها با ثمره بوده و درختان میوه باشند تا علاوه بر ایجاد پاکی و طراوت در جامعه و سرسبزی ثمره ای نیز برای افراد جامعه داشته باشند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در مورد ساختمان سازی و شهر سازی در کشور گفت: متاسفانه در ساخت و ساز های جدید اثری از سیمای اسلامی در ساختمان ها و شهر ها دیده نمی شود و علی رغم زحماتی که برای شهر سازی انجام می شود این ساختمان ها هیچ سنخیتی با سیمای اسلامی ندارد.

ستاد اقامه نماز در کشور به منظور ترغیب نوجوانان و جوانان به نماز تشکیل شد

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید ساخت مساجد در اولویت کاری ساختمان سازی قرار گیرد، افزود: ستاد اقامه نماز در کشور به منظور ترغیب نوجوانان و جوانان به نماز و ترویج فرهنگ نماز در بین نسل جوان امروزی و آشنا ساختن کودکان و نوجوانان با آثار و برکات نماز تشکیل شده است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه سالانه برای ترویج و ترغیب جوانان و نوجوانان به نماز هزینه های مختلفی پرداخت می شود، ابراز داشت: درست است که نماز سرشار از هنر های چندگانه بوده اما باید دقت شود که این هنر به راه کج نرود.

هنوز نتوانستیم در جامعه خنده حلال تولید کنیم

قرائتی با اشاره به اینکه متاسفانه در جامعه امروز افراد برای خندیدن به سمت کار های حرام می روند، تاکید داشت: هنوز نتوانستیم در جامعه خنده حلال تولید کنیم و این از ناتوانی بوده و افراد برای خندادن یکدیگر نباید همدیگر را به سخره بگیرند.

وی با اشاره به اینکه می توان از راه حلال نشاط و شور اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد، اظهار داشت: مسئله هنر در جامعه مسئله مهمی بوده و افراد هنر مند باید به اخلاق و منش متعهد بوده و نباید طوری باشد که به هر قیمتی افراد را خنداند.

برخی افراد به بهانه هنرآفرینی در جامعه سر یکدیگر کلاه می گذارند

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر اینکه اصل را باید بر مبنای فایده گذاشت، بیان داشت: زیبایی و هنر در جامعه مطلوب است اما نباید اصل و فایده را فدای آن کرد و بسیاری از افراد به بهانه هنرآفرینی در جامعه سر یکدیگر کلاه می گذارند.

قرائتی در ادامه سخنانش با بیان اینکه مصرف و اصراف در ایران زیاد است، ابراز داشت: متاسفانه مصرف انرژی های مانند گاز در کشور ما بسیار زیاد بوده مانند اینکه مصرف گاز در ایران برابر با مصرف گاز در کشور چین است.

وی با تاکید بر صرفه جویی در مورد مصرف در کشور، اظهار داشت: برخی اعمال و کار ها بر خلاف طبیعت و فطرت و استاندارد در جامعه انجام می شود و باید طورری عمل شود که هنر ماندگار شود.