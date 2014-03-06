جواد ششگلانی پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: کشمکش ها از زمانی در شورای شهر تبریز آغاز شد که برخی از مسئولان وقت شهری و استانی و همچنین برخی از نهادها در کار اعضای شورا دخالت کرده و در مقابل اعضای شورا نیز اکیپ هایی را برای خود تشکیل دادند.

وی افزود: اکیپ بندی در شورا موجب شده برخی از اعضای شورا ضمن در نظر گرفتن منافع شخصی، در امور اجرایی کلانشهر تبریز نیز دخالت کنند در حالی که وظیفه شورای شهر سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اجراست و اعضای شورا موظفند در چارچوپ وظایف خود قدم بردارند.

ششگلانی گروه بندی اعضای شورا را امری ناصحیح عنوان کرد و افزود: قطب بندی و گروه بندی در شورا صرفا به خاطر سهم خواهی و درنظر گرفتن منافع شخصی بوده و لازم است اعضای شورا با اصلاح این رویکرد به امورات شهری بپردازند.

وی در ادامه از اضافه شدن یکصد دستگاه اتوبوس دوکابین و تک کابین به ناوگان اتوبوسرانی تبریز در سال آینده خبر داد و افزود: برای خریداری این اتوبوس ها مبلغی بیش 50 میلیارد ریال درنظر گرفته شده است و سایر اتوبوس های این مجموعه نیز تعمیر، بازسازی و نوسازی می شوند.

عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه اولویت نخست شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی، قطار شهری است، افزود: امیدواریم مردم کلانشهر تبریز بتوانند به زودی از مترو استفاده کنند.