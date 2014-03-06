- ونزوئلا روابط دیپلماتیک خود را با پاناما قطع کرد.
- اتحادیه اروپا 18 نفر از مسئولان اوکراین را در فهرست تحریم قرار داد.
- لیبی الساعدی القذافی پسر معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور را از نیجر تحویل گرفت.
- آمریکا در اقدامی مغایر با قوانین دیپلماتیک برای "بشار الجعفری" نماینده سوریه در سازمان ملل متحد محدودیت رفت و آمد در نظر گرفت به طوری که وی اجازه ندارد خارج از محدوده 40 کیلومتری نیویورک تردد کند.
- روسیه گفتگوی ملی در لیبی با مشارکت تمامی طیف های این کشور و با هدف حل بحران و تنش های آن را خواستار شد.
- سازمان عفو بین الملل از مسئولان رژیم آل خلیفه خواست که انفجارهای اخیر این کشور را وسیله ای برای قلع و قمع مردم بحرین قرار ندهد.
- پارلمان انگلیس نسبت به کاهش توانمندی ارتش این کشور به دلیل کمبود بودجه هشدار داد.
- سوریه به سازمان ملل متحد به خاطر تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به بلندی های اشغالی جولان شکایت کرد.
- در جریان عملیات پاکسازی منطقه سیناء توسط نیروهای ارتش مصر دستکم 10 تروریست تکفیری کشته شدند.
- ارتش رژیم صهیونیستی در طول مرزهای فلسطین اشغالی با سوریه به حال آماده باش درآمد.
- در حمله نیروهای ناتو به جنوب کابل دستکم 5 سرباز افغان کشته شدند.
- "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو به کمک های انسانی خود به لبنان ادامه خواهد داد.
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