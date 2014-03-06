به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه چهارشنبه در همایش هم اندیشی مدیران صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی آذربایجان شرقی در هتل پارس تبریز با تاکید بر اینکه توسعه کشور و بهبود وضعیت اقتصادی در گرو ایجاد تعامل بین همه بخش های مختلف است، گفت: دولت ملزم شده است تا کشور را با روش دیگری اداره کند و از روش دولت های مختلف در 35 سال گذشته که فروش نفت انها را تنبل بار آورده بود، استفاده نکند.

وی با بیان اینکه از روزی که وارد استان شده ایم، هیچ کمک مالی و مادی از طریق دولت نشده گفت: بنای ما اداره استان بدون توجه و نیاز به پول نفت است.

جبارزاده همچنین با اشاره به اینکه برای کاهش مشکلات نیاز است همه بسیج شوند، ادامه داد: باید تولید کنندگان در کنار هر انتقادی یک راه حل و پیشنهاد کاربردی نیز ارائه کنند.

وی همچنین با بیان اینکه برای حمایت تمام و کمال از بخش خصوصی و انجمن صنایع غذایی آمادگی کامل داریم، گفت: باید موازی با برنامه های توسعه کشور در استان نیز برنامه های توسعه همه جانبه داشته باشیم.

جبارزاده همچنین با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تاثیر فوق العاده ای در عبور از شرایط حساس اقتصادی کشور دارد، گفت: باید با اتحاد و همدلی تمام نهادها، سازمان ها و بخش خصوصی و تولید کنندگان آذربایجان و شهر اولین ها را به جایگاه واقعی خود در کشور و منطقه برسانیم.