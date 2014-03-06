به گزارش خبرنگار مهر، رسول شمشادی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست اشتغال استان افزود: ترویج و ارتقا فرهنگ مهارت آموزی نیازمند مشارکت همگانی است.

وی تاکید کرد: ترویج آموزش های مهارتی به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه دست اندرکاران و مردم قرار گیرد.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان با بیان اینکه مهارت آموزی در ایجاد شغل و کارآفرینی نیز تاثیر گذار است، گفت: این سازمان نقش مهمی در مهارت‌آموزی دارد.

وی افزود: افزایش مهارت جوانان یکی از بهترین راه ‌های کاهش بیکاری، اشتغال پایدار و مولد در جامعه است.

شمشادی اظهارداشت: مهارت‌آموزی باید با توجه به نیاز جامعه باشد زیرا با این امر می‌ توان نیازهای علمی و فنی کشور را با کمترین هزینه و از سوی متخصصان داخلی جامعه عمل پوشاند.

وی اذعان داشت: بدون شک مهارت آموزی نقش برجسته ای در توسعه نیروی انسانی و توسعه حوزه های کسب، کار و اشتغال دارد.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان بر لزوم ارتقا سطح مهارتی در بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی تاکید کرد و گفت: علم در کنار مهارت می تواند باعث شکوفایی یک واحد تولیدی شود و دستگاه های مختلف باید در امر مهارت آموزی و کارآفرینی توجه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در ایجاد گسترش فرهنگ مهارت‌ آموزی و اشتغال نقش ارزنده ای را بر عهد دارد.

شمشادی با تاکید بر گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی در استان یادآورشد: فرهنگ مهارت‌آموزی باید با هدف ترغیب جوانان و نوجوانان به آموزش ‌های مهارت‌ آموزی در جامعه گسترش پیدا کند.