به گزارش خبرگزاری مهر، الهه راستگو به همراه دکتر اسماعیلی رییس بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و دکتر اسفندیاری مدیر بیمارستان از بخش های مختلف این بیمارستان تخصصی دیدن کرد و با اهدای گل به بیماران و پرستاران با آنها به گفتگو پرداخت .

دکتراسماعیلی رییس بیمارستان رازی با طرح این پرسش که کدام پارک درشهرتهران روزانه سه هزار بازدید کننده دارد خطاب به خانم راستگوگفت: ازشمامیخواهیم که برای فضای سبز ، نصب نیمکت و ایجاد آبنما در بیمارستان ما را یاری کنید چرا که بیمارستان رازی روزانه سه هزار نفر را درخود جای می دهد و وضعیت کنونی آن شایسته مردم ما نیست .

وی بااشاره به ساختمان هایی که در محدوده ورودی بیمارستان قرار دارند،گفت: پیش از این ستاد بحران اعلام کرده بود که هنگام حادثه وجود این ساختمان ها ورودی بیمارستان را می ببندد بابراین ما فضایی را در قسمت چپ ورودی بیمارستان دارم که باید آنجا محوطه سازی شود.

الهه راستگو عضو شورای شهر تهران نیز در پاسخ به این درخواست گفت : امیدواریم به زودی مشکلات حل شود و به طور حتم برای محوطه سازی و ایجاد فضای مناسب برای شهروندان اقدام خواهد شد و بنده این موضوع را در صحن علنی شورای شهر اعلام خواهم کرد .

در ادامه رییس ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد به همراه رییس بیمارستان از ساختمان جدیدی که حدود یکسال است ساخت آن متوقف شده ،بازدید کردند .

این مراسم در آستانه ولادت باسعادت حضرت زینب (س) که روز پرستار نامیده می شود برگزار شد .

راستگو: در جلسه شورا مسائل و مشکلات پرستاران را پیگیری می کنیم

الهه راستگو عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهرتهران و رییس ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد بعداز ظهر امروز در بازدید از بخش های مختلف بیمارستان رازی و اهدای گل پرستاران به مناسبت روز پرستار در جمع آنها گفت: میلاد خجسته حضرت زینب(س) را به شما تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای شما دارم .

وی با بیان اینکه پرستار مظهر عشق و دوستی و ایثار است افزود: کسی که عشق و ایثار نداشته باشد نمیتواند کاری را که شما عزیزان انجام می دهید را انجام دهد . چرا که خدمت به این بیماران دلی محکم و از خودگذشتی و ایثار می خواهد .

راستگو در ادامه گفت : امیدوارم خدابه شما سلامتی بدهد و تا بتوانید خدمتگزار خوبی برای مردم باشید. بنده نیز آمده ام که به عنوان کسی که شما به او رای داده اید به شما خسته نباشید عرض کنم و اعلام آمادگی کنم که میتوانم مسائلی که شما با آن درگیر هستید را پیگیری کنم .

وی با بیان اینکه مدیریت شهری نیاز دارد که از افراد توانمند بهره گیری کند اظهارداشت : بنده به عنوان مسوول کمیته مشارکت های مردمی که شامل شورایاری ها و سازمان های مردم نهاد می شود در اختیار مردم تهران هستم .

راستگو تصریح کرد : ما میتوانیم با کمک شما مشکلات را در این عرصه حل خواهیم کرد .

وی در ادامه از پرستاران خواست تا به طرح مشکلات و خواسته های خود بپردازند که در این زمینه مسوول گروه پرستاران بیمارستان رازی گفت : حضور شما را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این حضور شروع ارتباطات ساماندهی شده برای طرح مشکلات پرستاران در شورای شهر باشد .

وی با تاکید بر اینکه کار در این بیمارستان صبر و حوصله زیادی می خواهد تصریح کرد : کسی که در اینجا کار می کند باید تمام مشکلات و دغدغه های زندگی خود را فراموش کرده و همدرد بیماران شود . بنده به نوبه خود ازتمامی همکارانم تشکر میکنم .

این پرستار بیمارستان رازی با بیان اینکه امیدواریم امکانات رفاهی برای تجدید روحیه پرسنل بیمارستان فراهم شود گفت: اگرامکاناتی در غرفه خدمات شهری برای مراکز درمانی فراهم کنیم به طور حتم تجدید روحیه ای برای پرستاران می شود و بیمار نیز روحیه بهتری پیدا می کند .

وی در ادامه با اشاره به اینکه کارکردن با بیماران پوستی بسیار سخت است تصریح کرد : باز هم از همکاران خودم تشکر و قدرانی میکنم .

در ادامه مراسم یکی از دیگر از پرستاران به نبود مهدکودک در داخل بیمارستان اشاره و بیان کرد: چون در مرکز تهران مهدکودک ها شیفت شب ندارند پرسنل ما با مشکل مواجه اند . امیدواریم این مشکل مرتفع شود

راستگو در راستای این خواسته پرستاران گفت : امیدوارم به زودی وزیر بهداشت به شورای شهر بیاید و ما از ایشان این موضوع را پیگیری کنیم .

یکی دیگر از پرستاران نیز به موضوع آرم طرح ترافیک اشاره و اظهارکرد:پرستاران باید حقوق یک ماه خود را برای دریافت آرم طرح ترافیک بدهند و اگر تمهیداتی اندیشیده شود که این مبلغ برای پرستاران کمتر باشد بهتر می شود .

همچنین وی به موضوع نیمه کار ماندن ساختمان جدید بیمارستان رازی اشاره و بیان کرد : ما همگی میخواهیم که این ساختمان زودتر تکمیل شده تا بیماران با امکانات بهتری مداوا شوند .

راستگو در این زمینه اظهارکرد: به طور حتم در مورد مسائلی که در حیطه اختیارات شورای شهر است موضوعات را پیگیری میکنم و سعی خواهم کرد که در جلسه با وزیر بهداشت از مسوولان بیمارستان رازی نیز دعوت به عمل امده تا مطالبات خود را پیگیری کنند .

راستگو در ادامه در گفتگو با خبرنگار شهرنوشت، اظهارکرد: امروز برای تشکر از پرستاران عزیز بیمارستان رازی به اینجا آمدم و این کوچکترین کاری است که به عنوان عضو شورای شهر میتوانم انجام دهم . امیدوارم بتوانیم در جلسه شورا مسائل و مشکلات پرستاران را پیگیری کنیم .

وی با بیان اینکه برای من جالب بود که پرستاران مساله شخصی مطرح نکردند بلکه کوچکترین خواسته آنها تکمیل ساختمان نیمه کاره و محوطه سازی این بیمارستان بود گفت : امیدوارم وزارت بهداشت به زودی بودجه آن را تکمیل کند و بیماران پوستی که نیاز دارند از تسهیلات خاص بهره مند شوند بتوانند از آن استفاده کنند .

وی اضافه کرد : ساختمان بیمارستان رازی ، ساختمانی 80 ساله است که خواسته پرستاران این بود که ساختمان جدید تکمیل شده و محوطه سازی بیمارستان انجام شود . ما هم امیدواریم به زودی این موضوع به نتیجه برسد .