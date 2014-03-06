عزیز غفوری در گفتگو با مهر اظهار داشت: شهرستان ثلاث باباجانی با توجه به هم مرز بودن با کشور عراق می تواند نقش بسیار مهمی در اقتصاد منطقه و استان داشته باشد.

وی گفت: یکی از برنامه های پایه ای و بلندمدت در این شهرستان احداث بازارچه مرزی در ثلاث باباجانی است که خوشبختانه عملیات زیرساخت آن همانند برق کشی، ایجاد غرفه و.. در آن به پایان رسیده است.

سرپرست اداره صعنت، معدن و تجارت ثلاث باباجانی تاکید کرد: زمین این بازارچه به مساحت 4 هزار متر مربع از شهرداری تازه آباد تحویل گرفته شده و در آینده ای نزدیک شاهد گسترش این بازارچه بیش از پیش خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه اصناف و بازاریان بر مدیریت این بازارچه نظارت خواهند داشت، افزود: جابجایی کالا در این بازارچه در حال حاضر بصورت "کوله بری" انجام می شود که این امر می تواند در ارتقا سطح رفاه مرزنشینان موثر باشد.

غفوری در پایان بیان داشت: روزانه بیش از 200 تا 400 نفر در این بازارچه به صورت تجارت کوله بری فعالیت دارند که هر یک از این افراد می توانند در حدود 2 میلیون تومان کالا جابجا کنند.