سفر فضایی دو ساعته با 200 هزار یورو/ تجربه بی وزنی برای ثروتمندان 

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات پروژه اروپایی "استریوم" از برنامه های خود برای آزمایش نمونه اولیه فضاپیمایی در ارتفاع سه هزار و 48 متری بر فراز سنگاپور در ماه مه خبر داد. به گفته این مقامات، اگر این آزمایش موفقیت آمیز باشد، آزمایش دیگری با ارتفاع 30 هزار و 480 متری در سال آینده انجام خواهد شد.

استریوم به مدت تقریبا یک دهه بر روی وسایل نقلیه ای برای حمل چهار مسافر تا ارتفاع 100 کیلومتری در فضا کار کرده است.

این فضاپیمای تجاری که به اندازه یک جت خواهد بود و از موتور جت استفاده می کند از یک فرودگاه استاندارد بلند می شود و فرود می آید. در این ماموریت، موتور موشک در ارتفاع 12 کیلومتری روشن می شود و تنها طی 80 ثانیه این هواپیما به ارتفاع 60 کیلومتری می رسد.

سپس سیستم پیشرانش این موشک، خاموش می شود و اینرسی هواپیما، آن را به ارتفاع 100 کیلومتری می برد. در این ارتفاع امکان تجربه بی وزنی برای مسافران فراهم می شود. سپس این وسیله برای قراردادن خود در وضیعتی که بخواهد دوباره وارد اتمسفر زمین شود از سیستم کنترل واکنش گاز سرد استفاده می کند.

پس از کاهش سرعت در طول فرود، موتورهای جت برای فرود معمولی در فرودگاه دوباره روشن می شود. بر اساس اعلام این شرکت کل این سفر دو ساعت طول می کشد.

کارشناسان این سفر را برای مردم بی خطر می دانند.

پروازهایی بین دو سطح ارتفاع که در یکی هواپیماهای معمولی توان پرواز دارند (20 کیلومتر) و دیگر مدار ماهواره ای (200 کیلومتر) است که می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد.

این شرکت مدعی است می تواند یک در عرضه وسایل حمل و نقل سریع نقطه به نقطه یا دسترسی سریع به فضا پیشگام باشد و قلمرویی که پیش از این ناشناخته بوده است را شناسایی کند. مدلی که قرار است در ماه مه آزمایش شود 4.6 متر طول دارد و فقط یک چهارم اندازه یک فضاپیمای واقعی است .

قرار است این فضاپیمای آزمایشی توسط یک بالگرد آزاد شود و از راه دور برای فرود دریایی در شرق سنگاپور و در دریای جنوب چین کنترل شود. این شرکت هنوز اطلاعاتی از اینکه این فضاپیما چه زمانی برای پرواز آماده می شود اعلام نکرده است.