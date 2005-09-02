تاريخچه مسابقات جودو قهرماني جهان از ابتدا تاكنون( قسمت اول)

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابت هاي جودوي قهرماني جهان درسال 1956 توسط چشم بادامي هاي ژاپن پايه گذاري شد. مسابقاتي كه اكنون درآستانه بيست و چهارمين دوره آن هستيم.

دراين دوره هيچگونه طبقه بندي وزني وجود نداشت. كشورها مي توانستند 3 نماينده در وزن آزاد را معرفي كنند كه درهمان اولين دوره ناتسويي از ژاپن با غلبه بريوتي ماتسورا ديگر هموطنش قهرمان شد و به عنوان اولين طلايي اين مسابقات معرفي گرديد. آنتون كسينگ ازهلند نيز با شكست كورتين ازفرانسه مدال برنزكسب كرد.

درمسابقات دومين دوره كه بازهم درتوكيو به سال 1958 برگزارشد همچنان مسابقات در يك وزن انجام گرديد كه هر 3 مدال طلا، نقره و برنز به نمايندگان ميزبان تعلق گرفت. سوئن، كاميناگا و يامائي عناوين برتر را كسب كردند.

وقتي مسابقات از ژاپن خارج شد و پاريس درسال 1961 ميزبان جام سوم لقب گرفت مدال طلا نيز ازدست ژاپني ها خارج شد تا كسينگ هلندي كه در اولين دوره برنز گرفته بود با شكست سوئن مرد طلاي دوره قبل صاحب مدال طلا شود و كوگا، يك ژاپني ديگر برنز گرفت.

در چهارمين دوره كه به ميزباني برزيل در ريودوژانيرو به سال 1965 انجام گرفت مسابقات از حالت تك وزني خارج و درچهار وزن برگزارشد. ولي بازهم 3 مدال طلا را ژاپني ها به خانه بردند. ماتسودا، اوكائو و اينوكاما در اوزان 68- ، 68+ و وزن آزاد صاحب مدال طلا شدند در وزن 80+ نيز باز هم آنتول كسينگ هلندي قهرمان شد.



رقابتهاي جهاني بازهم درجام پنجم دچارتغييرشد و به جاي 4 وزن در6 وزن انجام گرفت. مسابقاتي كه سالت لاك سيتي به سال 1967 ميزبان آن بود 5 مدال طلا به ژاپني ها رسيد، متي گلاور63- ، ميناتوياور 70- ، ماروكي در 80- و ساتور93- كيلوگرم صاحب طلا شدند و هلندي كه كسينگ را به همراه نداشت توسط ويليام روستا در93+ كيلوگرم به مدال طلا دست يافت. دررده بندي تيمي هم كه براي اولين بارصورت گرفت ژاپن قهرمان شد، هلند در جاي دوم ايستاد و كره جنوبي سوم شد.

ششمين دوره به ميزباني مكزيك به سال 1969 انجام گرفت كه باز اين ژاپني ها بودند كه با يك طلاي تمام اوزان قهرمان شدند. آلمان نايب قهرمان شد و هلند نيزبرسكوي سوم ايستاد.

درهفتمين دوره كه آلمان ميزبان بود (1971) باز ژاپني ها با قاطعيت كامل قهرمان شدند، هلند نايب قهرمان شد و ميزبان بر سكوي سوم ايستاد.

جام هشتم به ميزباني سوئيس درقلب اروپا برگزارشد كه مجددا ژاپني ها با كسب 6 طلا، 4 نقره و يك برنز اقتدارخود را به نمايش گذاشتند، روسيه و انگلستان هم با يك نقره و 4 برنز دوم و سوم شدند.

دردوره بعدي، يعني آخرين مرتبه اي كه مسابقات در 6 وزن انجام گرفت اتريش درشهر وين و به سال 1975 ميزبان آن بود كسب 11 مدال (4 طلا، 4 نقره و 3 برنز) توسط ژاپني ها باعث قهرماني آنها شد. روسيه بازهم موفق ظاهرشد وتوانست با يك طلا، 2 نقره و 3 برنز نايب قهرماني شود فرانسه هم با يك طلا و يك برنز سوم شد. انگلستان نيز با 2 برنز بالاتر از ايتاليا، كره شمالي و لهستان صاحب عنوان چهارم شد.

* ادامه تاريخچه مسابقات جودو قهرماني جهان طي روزهاي آينده منتشر خواهدشد.