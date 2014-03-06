علی رضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این در حالی است که سهمیه صدور مجوز مشاغل خانگی استان در سال جاری 592 مورد بود.

وی با بیان اینکه امسال 485 مورد شغل خانگی در حوزه صنایع دستی ایجاد شده است، اضافه کرد: علاوه بر این در سال جاری برای پنج مجموعه تولیدی پروانه تولید ارائه شد.

وی اضافه کرد: امسال یک فقره اعلامیه تاسیس و 850 فقره کارت شناسایی نیز صادر شده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه تاکنون چهار هزار نفر در حوزه صنایع دستی آموزش دیده اند، تصریح کرد: سه هزار و 762 نفر برای دریافت بیمه معرفی شده اند.

12 هنر دستی در اردبیل ثبت ملی شده است

دباغ عبداللهی تصریح کرد: از بین بیش از 30 رشته صنایع دستی استان 12 مورد در سال جاری به ثبت ملی رسیده است.

وی هنرهای دستی ثبت شده را شامل جاجیم بافی، چاروق دوزی، نمکدان بافی، نوار بافی، شال بافی، خورجین بافی، جیغ بافی، ورشو سازی، زین سازی، مفرش بافی و البسه محلی عنوان کرد.

وی با یادآوری ثبت ملی تنها چهار هنر دستی در سال های اخیر اضافه کرد: سه هنر دستی تسبیح، گلیم و چرم در اردبیل نیز گواهی اصالت سازمان یونسکو را اخذ کرده اند.