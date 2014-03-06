به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی صبح پنج شنبه در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان اظهار داشت: در این کارگروه 9 طرح تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی پس از طرح به تصویب رسید.

وی با اشاره به محل تامین تسهیلات پرداختی به این تعداد طرح اشتغالزا عنوان کرد: تسهیلات این طرحها از محل صندوق توسعه ملی، بنگاههای زودبازده و مشاغل خانگی تامین می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به میزان تسهیلات مصوب این طرحهای اشتغالزا تصریح کرد: برای این طرحها بیش 160 میلیارد ریال تسهیلات ریالی و 29 میلیون یورو تسهیلات ارزی تصویب شد.

ویسکرمی یادآور شد: با تصویب این تعداد طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 266 فرصت شغلی در لرستان ایجاد و تثبیت می شود.

وی بیان داشت: همچنین در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان از 70 پیشنهادی که برای رفع معضل بیکاری در لرستان تدوین شده بود 17 پیشنهاد در حوزه صنعت، معدن و تجارت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.