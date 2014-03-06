به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بختیاری چهارشنبه شب در جمع خبرنگران با اشاره به برداشت زیاد از چاه های زیر زمینی کرمان و وضعیت نامطلوب بارندگی منطقه تصریح کرد: تا اسفند امسال 81 میلی متر بارندگی در این استان بوده است که این نشان دهنده پایین بودن میزان بارندگی کرمان نسبت به حد استاندارد است.

وی با اشاره به برداشت آب از چاه های زیر زمینی کرمان گفت: میزان برداشت آب های زیرزمین از استان بسیار شدید بوده و میلان ما در این زمینه منفی است.

این مسئول تصریح کرد: استان کرمان افت سطح آب 35 میلی متر در 15 سال گذشته را دارد که این امر در کشور بی نظیر است.

کمبود آب برای صنایع در کرمان

وی همچنین به کمبود آب برای صنایع در استان کرمان اشاره کرد و افزود: امروز استان کرمان نیازمند به 300 میلیون متر مکعب آب در بخش صنعت است.

بختیاری بر اهمیت انتقال آب از دریای عمان به استان کرمان اشاره و تاکید کرد: میزان آب شرب استان کرمان 290 میلیون متر مکعب است که همه از چاه های زیر زمین تامین می شود که برای کلانشهری همچون کرمان خطرناک است و برای آینده امکان آن وجود ندارد.

هشدار در خصوص کمبود آب در تابستان امسال کرمان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در ادامه این نشست به پراکندگی استان کرمان اشاره کرد و گفت: کرمان با سه میلیون نفر جمعیت 140 میلی متر مکعب بارندگی سالانه دارد.

محمد طاهری ادامه داد: جمعیت شهری این استان یک میلیون و 850 هزار نفر جمعیت است که 99.9 درصد از آنها از خدمات آب شهری استفاده می کنند و 121 هزار نفر نیز از خدمات جمع آوری فاضلاب بهره مند می کنند.

وی همچنین به وجود 347 حلقه چاه در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در سال 71 ، 141 حلقه چاه در استان حفر شده بود که این تعداد در سال جدید به 347 افزایش یافته و میانگین آبدهی این چاه ها کاهش و عمق چاه ها افزایش یافته است.

این مسئول به مشکل کمبود آب استان در تابستان سال 93 اشاره کرد و افزود: در تابستان سال آینده با کسری آب به خصوص در شهر کرمان مواجه خواهیم بود.

پروژه صفارود تسریع شود

وی به پروژه انتقال آب از صفارود اشاره کرد و افزود: این طرح باید برای شهرستان های زرند و راور تسریع شود زیرا امکان حفر چاه در زرند، کرمان و رفسنجان وجود ندارد.

طاهری همچنین به جیره بندی آب در شهرهای بافت، رابر و بزنجان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: باید برای حل این مشکل خط انتقال آب از سد بافت عملیاتی شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به انتقال و تصفیه آب سد نساء در منطقه بم و بروات اشاره کرد و ادامه داد: این طرح باید عملیاتی شود.

وی پیشنهاد کرد: برای گذر از تابستان سال آینده 36 حلقه چاه در حسین آباد و جوپار خریداری شده و به بخش آب شرب اختصاص داده شود.

طاهری به پروژه فاضلاب استان کرمان اشاره کرد و گفت: طرح فاضلاب در شهرستان های کهنوج، ماهان و سیرجان در حال اجراست .