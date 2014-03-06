به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که پنج شنبه در تالار شهرداری تبریز برگزار شد، از پیراهن تیم دوچرخه سواری تازه تاسیس شهرداری تبریز رونمایی شد.

در این مراسم که با حضور صادق نجفی شهردار تبریز و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، از پیراهن تیم دوچرخه سواری شهرداری تبریز رونمایی شد.

تیم شهرداری تبریز با سرمربیگری ناصر هوشیار و با بهره گیری از رکابزنان جوان و جویای نام بومی امروز پنجشنبه به تهران می رود تا با پرواز تهران - دوبی و دوبی – تایوان عازم این کشور آسیای شرقی شود. تیم شهرداری با شرکت در تور بین المللی تایوان، اولین حضور رسمی خود در تورهای بین المللی را تجربه خواهد کرد. تور تایوان طی یک هفته برگزار خواهد شد و تیم های شهرداری تبریز و پتروشیمی تبریز نمایندگان کشورمان در این تور هستند.

حسین علیزاده کاپیتان شهرداری تبریز بهترین رکابزن سال 2012 آسیا است و در کنار وی نفراتی همچون حسین جهانبانیان، سعید صفرزاده، علیرضا عسگرزاده، خلیل خورشیدی، رامین ملکی، پرویز مردانی، محمدرضا ایمانی، حمید پورهاشم و حامد پاسبانی حضور خواهند داشت. سرپرستی تیم دوچرخه سواری شهرداری تبریز هم به عهده علی عبدل زاده است.