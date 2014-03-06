به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی چهارشنبه شب در دیدار با وزیر نیرو به 13 پروژه فاضلاب در استان کرمان اشاره کرد و گفت: برای اجرای آنها به 62 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی ادامه داد: باید برای تابستان امسال حتما 10 پروژه نیمه تمام آب به پایان برسد تا از بحران تابستان سال آینده رد شویم که امری ضروری و اضطراری است.

رشیدی گفت: 521 روستا با کمبود جدی است و شبکه هایی که کیفیت آنها نامطلوب است 41 روستا است که باید چاه های آن ها جابه جا شوند و اصلا قابل شرب نیستند.

وی گفت: 161 پروژه در سال 90 و 91 افتتاح رسمی شد و 10 پروژه نیز آماده افتتاح داریم که این نشان دهنده تلاش در این حوزه است.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان کرمان ادامه داد: 867 روستا در استان کرمان نیز فاقد آب اشامیدنی سالم هستند.

وی به انتقال آب به صورت تانکر به بعضی از روستاهای استان اشاره کرد و افزود: 941 روستا در استان به صورت سیار و به صورت تانکر آب رسانی می شود.

رشیدی گفت: این تعداد 12.1 روستاهای کل کشور است که به صورت سیار و به صورت تانکر اب رسانی می شوند.

وی اتمام پروژه های نیمه تمام را یک امر لازم و ضروری برای استان اعلام کرد و افزود: 161 پروژه نیمه تمام در استان کرمان در این زمینه وجود دارد که باید برای گذر از بحران بی آبی تکمیل شوند.

این مسئول به مشکل حاد استان در بخش آب سالم شرب اشاره کرد و افزود: استان کرمان 11.5 درصد از میانگین کشور در بخش آب سالم پایین تر است.