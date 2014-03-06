محمد رضا نازکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این رودبار دارای 698 کیلومتر راه روستایی است.

وی همچنین به 26 کیلومتر راه فرعی درجه دو از لوشان به سمت معدن سنگرود رودبار نیز اشاره کرد و اظهارداشت: چهار تا پنج کیلومتر از این جاده بصورت مشترک در مسیر حمل مواد خام تولید سیمان کارخانه سیمان خزر لوشان است.

مدیر ساخت و توسعه راههای گیلان گفت: به دلیل حجم بار غیر استاندارد کامیون های حمل مواد خام کارخانه سیمان خزر لوشان باعث تخریب این جاده شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه کارخانه سیمان بخش خصوصی و درآمد زا و جاده مزبور عمومی و مردمی است، افزود: هرساله با اعتبارات محدود راه و شهرسازی استان نمی توان سراسر جاده لوشان – سنگرود را به زیر پوشش آسفالت برد.

نازکار اظهارداشت: در راستای عملیات راهداری، اداره راه و شهرسازی شهرستان رودبار همواره در این زمینه سعی و تلاش داشته اما میزان و درصد خرابی ها بقدری بالا است که دیگر از توان اجرای عملیات جاری و مستمر راهداری خارج است.

وی در ادامه بر لزوم مشارکت کارخانه سیمان خزر لوشان در بازسازی این مسیر تاکید کرد و یادآورشد: جاده ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه دارند.