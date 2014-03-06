مدیر برگزاری نمایشگاه و فروش آثار نقاشی امین بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هدف از برپایی این نمایشگاه گفت: شناخت هر چه بیشتر مردم و جامعه از هنرمندان شاخص هنرهای تجسمی بخصوص نقاشی یکی از اهداف این نمایشگاه است.

جلال خراسانی افزود: همچنین توجه به مدیریت خاص هنری توسط مسئولان و ارگانها و استفاده آنها از هنرمندان برای مشاوره های هنری و زیبا شناختی و ایجاد انگیزه در میان هنرمندان این بخش برای حضور پررنگ تر در جامعه و ایجاد روحیه امید در سایه تلاش و تدبیر از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه ایجاد فضای باز و سالم رقابتی در میان هنرمندان در خصوص خلق آثار هنری و بالا رفتن کیفیت آثار و اهمیت فروش آنها از بازخوردهای این نمایشگاه است، افزود: همچنین توجه به اقتصاد هنر و لزوم اهمیت دادن به آن از سوی جامعه و مسئولان در خلال نمایشگاه ایجاد می شود.

مدیر برگزاری این نمایشگاه نقاشی توضیح داد: همسو کردن جامعه با هنرمندان در جهت پیشرفتهای فرهنگی و هنری و ایجاد جامعه ای با نشاط و زیبا را باید در جامعه ایجاد کنیم.

خراسانی گفت: لزوم شناخت جامعه از آثار فاخر هنرمندان ومتمایز کردن هنر واقعی از هنر غیر واقعی و نازیبا از وظایف هر هنرمندی است.

مدیر برگزاری نمایشگاه و فروش آثار نقاشی در خصوص نمایشگاه پیش رو گفت: این نمایشگاه، جنسی دیگر است که علاوه بر نمایش آثار یک هنرمند برجسته برای اولین بار است که با این دیدگاه یعنی فروش شخصی و تخصصی آثار یک هنرمند برگزار می شود.

وی اظهار کرد: مسلما ایجاد این بستر، زمینه برای اطلاع مردم از هنر واقعی و دید تخصصی و زیباشناسانه به آثار و محیط زندگی را ایجاد می کند.

خراسانی پیشنهاد کرد: شایسته است بخش خصوصی بسیار مطمئن وارد چنین مقوله ای یعنی اقتصاد هنر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه فروش آثار هنری امروز عصر راس ساعت 17 در موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار و تا 25 اسفند ماه ادامه دارد.