به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه مانور آغاز اين طرح افزود: طرح مزبور از 15 اسفند ماه امسال شروع شده و تا پايان فروردين ماه سال 93 ادامه مي يابد.

وی تصریح کرد: در اجراي این طرح 250 بازرس اين سازمان و اتاق هاي اصناف سراسر استان به همراه 10 هزار ناظر افتخاري مشاركت فعال خواهند داشت و در این راستا طي دو مرحله از واحدهاي عرضه كننده كالا و نيز واحدهاي ارائه دهنده خدمات بازرسي هاي مستمر انجام خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: واحدهاي صنفي مرتبط با پوشاك، كيف و كفش، مواد پروتئيني، شيريني و آجيل و ميوه در حوزه واحدهای عرضه کالا مورد توجه قرار گرفته و در حوزه ارائه خدمات نيز واحدهاي اقامتي، رستوران هاي بين راهي، جايگاه هاي سوخت، نمايندگي هاي ارائه دهنده خدمات خودرو و غیره از گروه هاي هدف اصلی هستند.

وی تصريح كرد: در راستاي اجراي طرح يادشده بازرسان و ناظران افتخاري حضوري مؤثر و فعال در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا و جايگاه هاي توزيع ميوه شب عيد خواهند داشت.

منتظری همچنین گفت: در تمامی ادارات این سازمان در شهرستان ها نیز همکاران حوزه بازرسی و نظارت بصورت تمام وقت کشیک بوده و آماده پاسخگویی به شهروندان هستند.

وي افزود: هدف از اجراي طرح نظارتي ويژه نوروز جلوگيري از بروز تخلفات احتمالي، مقابله با افزايش غيرقانوني قيمت و يا كمبود عرضه كالاها، تشديد بازرسي ها، رسيدگي به شكايات و گزارش هاي مردمي برای احقاق حقوق مصرف كنندگان است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان از شهروندان خواست گزارش هاي مربوط به تخلفات را از طريق ستاد خبري 124 و یا واحدهای بازرسی اتاق های اصناف شهرستان ها اعلام کنند.