به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز استان همدان صبح پنجشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در همدان برگزار شد که در رشته فیلم و مستند سومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز استان همدان محمد رحمتی از قم و محمد طالبی از اراك به طور مشترک دوم شدند و داور نجفی و سجاد دادپور هر دو از اردبیل به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

همچنین در این بخش فاطمه موسوی از قم، جواد نادری از نیشابور و عباس نادران از تهران شایسته تقدیر شدند.

در رشته داستان كوتاه جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز استان همدان نیز زهره احمدی از زنجان مقام اول را کسب کرد و مریم افتخاری از خوی و زینب سادات هاشمی از قم به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این بخش صدیقه مشكاتی از همدان و محسن افروغ از بندرعباس نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.

در رشته پویانمایی جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز استان همدان جمال اسكویی از مشهد رتبه دوم و توران كولیوند از كرمانشاه رتبه سوم را کسب کرد و فاطمه خدیور از همدان شایسته تقدیر شد.

همچنین در رشته فیلم كوتاه جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز استان همدان مسعود عظیمی از تهران رتبه اول، محمد فرهانی از تهران رتبه دوم و امیرحسین موسوی از تهران رتبه سوم را کسب کردند و در این بخش لوییك زاكریان از تهران و هادی نادری از قم و شاهین شیرخانی از همدان شایسته تقدیر شدند.

در رشته رمان جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز استان همدان نیز سید مهرداد موسویان از همدان دوم و نیره خادمی از همدان شایسته تقدیرشد.

در رشته فیلم نامه جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز حمزه ولی پور از اسلام آباد غرب رتبه اول را کسب کرد و معصومه قوامی از اصفهان دوم و داوود جلیلی از قم رتبه سوم را بدست آورد.

در این بخش علی فیضی از همدان و مهدی شاه پیری از تهران شایسته تقدیر شدند.