آل خلیفه انفجار اخیر منامه را بهانه سرکوب مردم بحرین قرار ندهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از مسئولان رژیم آل خلیفه خواست که انفجار اخیر این کشور را بهانه ای برای قلع و قمع مردم بحرین و آزادی های اساسی آنها قرار ندهد.

در این بیانیه گفته شده است که رژیم آل خلیفه به دنبال محدود کردن آزادی های مردم بحرین است و در این رابطه هر موضوعی را بهانه سرکوب اعتراضات در این کشور قرار می دهد.

روز دوشنبه انفجاری در منامه پایتخت بحرین رخ داد که بر اثر آن 3 نیروی پلیس از جمله یک اماراتی کشته شدند. در پی این اقدام عوامل آل خلیفه حملات خود را به منازل شهروندان بحرینی و بازداشت همراه با خشونت در این کشور را افزایش داده اند.