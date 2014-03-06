به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری بلایای طبیعی خسارتی بالغ بر سه هزار و 961 میلیارد و 611 میلیون ریال را متوجه استان اردبیل کردهرقمی که در مقایسه با اعتبارات دستگاه های این استان برای انجام پروژه های کلان قابل توجه است.

اما نکته ای که کارشناسان این حوزه در آن اتفاق نظر دارند اینست که بخش عمده ای از این خسارت های ایجاد شده در حوادث طبیعی می توانسته است، کاهش یابد. بانک اطلاعات تخصصی مدیریت بحران یکی از این نیازها است.

تکمیل اطلاعات تخصصی دستگاه های ستاد مدیریت بحران، تحویل وظایف بر مبنای امکانات و نگاه کلان نگر به مدیریت بحران از جمله ضروریاتی است که جای خالی آن در ارزیابی ورود ادارات در هنگام حادثه احساس می شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل معتقد است در مدیریت بحران وظیفه دستگاه ها در ابتدا مشخص سازی امکانات و بهره گیری بهینه از آن است.

برای بررسی امکانات و کمبود های مدیریت بحران اردبیل پای صحبت علی اسلامی نشستیم تا مهمترین پیشنهادات خود را در نحوه مواجه جمعی دستگاه ها در هنگام حوادث طرح کند.

آقای اسلامی مهمترین حوادث طبیعی معطوف به استان اردبیل را بیان کنید.

عمده حوادث طبیعی استان بر اساس میزان خسارت در ابتدا سیل با 37 درصد، خشکسالی با 29 درصد و سرمازدگی با 29 درصد است که در سال جاری نیز سهم بیشتر حوادث را به خود اختصاص داده بود.

در مراحل بعدی می توان به تگرگ با پنج درصد، طوفان سه درصد و زلزله با دو درصد اشاره کرد.

تعداد حوادث طبیعی که شهروندان اردبیلی در سال جاری تجربه کرده اند، چند مورد بوده است؟

در سیل 199 مورد، زلزله 72 مورد، تگرگ 37 مورد، طوفان 30 مورد، سرمازدگی 22 مورد، خشکسالی 11 مورد، آتش سوزی هشت مورد، رانش پنج مورد و رعد و برق چهار مورد ثبت شده است.

با توجه به اظهارات قبلی شما نتیجه می گیریم که استان اردبیل از لحاظ وقوع حوادث طبیعی از تنوع گسترده ای برخوردار است. برای مداخله به هنگام چه تمهدیاتی اندیشیده اید؟

مداخله به هنگام مستلزم تجهیز بهینه است؛ تاجایی که تجربه سیل امسال در مشگین شهر نشان داد در صورتی که تجهیزات سامانه تگرگ زدایی و امکانات پیش بینی آب و هوا در مشگین شهر راه اندازی می شد، بخش مهمی از خسارات قابل کنترل بود.

در سال جاری ستاد مدیریت بحران برای هشدار سریع اقداماتی از جمله تجهيز ايستگاههای هواشناسی به ايستگاه خودكار، تجهيز ايستگاههای باران سنجی معمولی به باران سنجی خودكار، تجهيز مناطق مركزی وجنوبب استان به بستر مخابراتی وايرلس VHF، ايجاد مانيتورينگ هشدار سريع در مركز اداره كل هواشناسی استان و خريد بستر مخابراتی گيرنده ماهواره ایDVB را اجرا کرده است.

علاوه بر سامانه های هشدار سریع وضعیت مداخله تیم های امداد و نجات را چطور ارزیابی می کنید؟

طرح ساماندهی پنج هزار نفری تیم های امداد و نجات در 10شهرستان، 16 بخش،66 دهستان و27 محلات شهری با 154 تیم و 300 تیم تخصصی خواهران و برادران اجرا شده است.

علاوه بر این با وجود اینکه 18 پایگاه امدادی هلال احمر، 13 پایگاه راهداری و 35 پایگاه اورژانس در سراسر استان دایر است، ضرورت توسعه متوازن نیروهای امدادی در شهرستان های دهگانه احساس می شود.بطوریکه به عنوان مثال در شهرستان سرعین فقط چهار تیم امداد و نجات ساماندهی شده است.

یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت بحران طرح مقاوم سازی مساکن روستایی است و با وجود تجربه تلخ زلزله سال 75 در حال حاضر فقط نیمی از مساکن روستایی مقاوم سازی شده است. طرح و برنامه مدیریت بحران در این خصوص چیست؟

استان اردبیل بر روی هزار و 81 گسل واقع شده که از این تعداد 56 مورد گسل با خطر بالا است. در چنین وضعیتی که زلزله قابل پیش بینی نیست مقاوم سازی مساکن روستایی یک ضرورت است. طبق آمار ارائه شده از سوی دستگاه ها از 62 هزار و 63 واحد مسکن مصوب بهسازی و مقاوم سازی، 44 هزار و 186 واحد پایان کار دریافت کرده اند.

رقمی که نیازمند ساماندهی بوده و باید در بانک تخصصی اطلاعات مدیریت بحران با مطالعه بیشتری ثبت شود.

همچنین پنج هزار و هشت کلاس درس نامقاوم شناسایی شده است که بازسازی این تعداد به هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیازمند است.

به عقیده بنده اولویت بندی پروژه های نوسازی مدارس و فرهنگ سازی برای جلب مشارکت روستاییان دو عنصر مهم در راستای بهبود مساکن و مدارس مقاوم است.

در بافت فرسوده شهری بویژه در شهر اردبیل نیز مداخله در حوادث از جمله زلزله و آتش سوزی به دلیل محدودیت عبور و مرور معابر با مشکل مواجه است. آیا در این بافت ها نیز اقدامات بهسازی مساکن و معابر اجرا می شود؟

بله. طرح مطالعات و ساماندهی بافت فرسوده شهری با همکاری شرکت عمران و مسکن سازان اجرا شده و در حال حاضر در هزار و 584 هکتار بافت فرسوده مصوب،شش هزار و 612 مورد مسکن احداث شده است.

با این وجود احداث مسکن باید با توجه به زیر ساخت های ایمنی بوده و در خود احداث مساکن نیز رعایت ایمنی در ساخت و ساز از جمله مقاوم بودن نسبت به زلزله، تگرگ و رعد و برق ضرورت ویژه دارد.

یکی از ضروریات مدیریت بحران آموزش افراد عضو در ستاد است. تا چه حد به این ضرورت توجه می شود؟

در سال جاری 157 دوره آموزشی برای سه هزار و 333 نفر برگزار شده است که البته بخش عمده آن آموزش امدادگران، آموزش دانش آموزان و بخشی نیز به آموزش خود اعضا ارتباط داشته است.

مدیریت بحران نیازمند نگاه جامع نگر است و به عنوان مثال دستگاه امداد و نجات باید از وظایف، امکانات و توان سایر دستگاه ها نیز اطلاع داشته باشد.

مدیریت بحران زمانی خواهد توانست به بهینه ترین شکل اجرا شود که امکانات و توان اعضا به مانند تکه های یک پازل در کنار هم قرار گیرد.

در حال حاضر تعطیلات نوروزی و آماده سازی برای حوادث غیر طبیعی از جمله تصادفات جاده ای را در پیش داریم. وضعیت تصادفات جاده ای دو سال اخیر و برنامه های خود در این خصوص را اعلام بفرمایید؟

آمار متوفیان تصادفات جاده ای از 189 نفر در سال گذشته با افت 4.8 درصد به 180 نفر در سال جاری رسیده است.مهمترین برنامه ستاد مدیریت بحران ایمن سازی جاده ها و ترغیب مردم به مسافرت ایمن است.

برنامه های ایمن سازی مسافرت ها نشان می دهد توجه و تمرکز بیشتر به این حوزه همواره نتیجه بخش بوده و میزان حوادث جاده ای را کاهش داده است.

در همین راستا برای مسافرت مفرح و ایمن 12 دستگاه اجرایی در ستاد هماهنگی خدمات سفر حضور خواهند یافت.

به گزارش مهر، از سال 74 تاکنون حوادث طبیعی علاوه بر خسارت 23 هزار و 151 میلیارد و 869 میلیون ریالی موجب مرگ 843 نفر در اردبیل شده است.

این در حالی است که با توسعه بانک اطلاعات تخصصی، جلب مشارکت تخصصی دستگاه ها، برگزاری مانورهای آماده سازی مقابله با بحران، آموزش و فرهنگ سازی عموم مردم میزان مرگ و میر و تلفات مالی خسارات همراه با سیر نزولی بوده است.

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گفتگو: ونوس بهنود