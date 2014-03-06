به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، 5 نظامی افغان قربانی حمله هوایی ناتو در شرق افغانستان شدند. "دین محمد درویش" سخنگوی والی لوگر با اعلام این مطلب گفت: علت این حمله هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

این در حالی است که فرماندهان ناتو مدعی اند انجام این عملیات از پیش اعلام شده بود. ناتو با این حال از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

هفته گذشته یک مقام ارشد پاکستانی از سفر محرمانه رئیس سرویس اطلاعاتی آمریکا به اسلام آباد درباره افغانستان و عملیات ارتش علیه طالبان در مناطق قبیله نشین خبر داد.