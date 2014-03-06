به گزارش خبرنگابر مهر، جلال حسین زاده ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در املش افزود: در چهارچوب برنامه هاي تنظیم بازار بهاره در امسال تاكنون 22 واحد صنفي براي برگزاري فروش هاي فوق العاده در اين شهرستان اعلام آمادگي کرده اند.

وی تصریح كرد : اين واحدها از 15 تا 27 اسفند ماه فروش هاي فوق العاده را آغاز و اقدام به عرضه كالاهاي خود با تخفيف 10 تا 15 درصد خواهند کرد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت املش گفت: در همین زمینه 20 تن سيب براي توزيع در منطقه با نرخ مصوب دولتی اختصاص يافته که در ايام پاياني سال طبق اعلام قبلي و با اطلاع رساني مناسب با نرخ مصوب در سطح املش توزيع خواهد شد.

وی همچنين از اجراي طرح نظارتي نوروز همزمان با سراسر استان از 15 اسفند تا 31 فروردين خبر داد و افزود: بازرسان اين اداره، اصناف و ناظران افتخاري در اجراي اين طرح مشاركت و با تخلفات در سطح بازار مقابله خواهند کرد.