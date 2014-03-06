به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آمریکا در تازه ترین اقدام خصمانه خود علیه دولت سوریه اعلام کرد که بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد حق ندارد از نیویورک خارج شود و وی می تواند حداکثر تا شعاع 40 کیلومتری نیویورک تردد کند.

"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: ما اواخر فوریه یک پیام دیپلماتیک به بشار الجعفری ارسال کردیم مبنی بر اینکه وی مجاز است حداکثر تا شعاع 40 کیلومتری نیویورک و اطراف منهتن تردد کند و این تصمیم مشابه تصمیمی است که در مورد نمایندگان ایران و کره شمالی اتخاذ شده است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان برخی کشورها در سازمان ملل متحد پیش از خروج از محدوده 40 کیلومتری شهر نیویورک باید اجازه تردد دریافت کنند و این مسئله جدیدی نیست و ما از قبل نیز آن را انجام می دادیم.

این تصمیم پس از آن اتخاذ می شود که واشنگتن و مخالفان سوری از سفرهای بشار الجعفری به مناطق مختلف آمریکا و دیدار با مهاجران سوری و مردم آمریکا با هدف تبیین واقعیت های سوریه نگران بودند و با این اقدام مانع از روشنگری های وی می شوند.