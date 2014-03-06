به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد ظریف وزیر خارجه در گزارش فعالیت های اخیر خود در فیسبوک نوشت:

دوستان سلام



بعد از یک روز کاری شلوغ، ساعت 11 و نیم دیشب (چهارشنبه) از توکیو از طریق سنگاپور به اندونزی آمدم و صبح ساعت 8 و نیم به جاکارتا رسیدم. اولین ملاقات امروز ساعت 10 و نیم صبح با وزیر خارجه بود. اوهم مثل من قبل از وزرات، نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل متحد بوده و لذا زبان مشترک داریم. توافق های خوبی برای گسترش همکاری های تجاری و بانکی کردیم که امیدوارم به سرمایه گذاری، تجارت و اقتصاد کشور کمک کند. در مسایل سیاسی قرار شد مشترکاً برای فضا سازی در مورد خلع سلاح هسته ای، ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای، مبارزه با تهدید و توسل به زور و همینطور پیگیری قطعنامه جهان عاری از خشونت و افراط (پیشنهاد دکتر روحانی) همکاری کنیم. همچنین توافق کردیم برای رسیدگی به مشکلات کنسولی و مسایل انسانی مربوط به شهروندان دو کشور یک گروه کار کنسولی تشکیل دهیم که همین امروز کارش را شروع خواهد کرد . چند جلسه و سخنرانی هم امروز و فردا در جاکارتا دارم و فردا عصر پس از دیدار با رییس جمهور اندونزی به امید خدا به ایران بر می گردم.



برنامه های ژاپن هم بسیار فشرده ولی مفید بود. جمعا حدود 28 ساعت در توکیو بودم و در این مدت علاوه بر دیدار با نخست وزیر و وزیر امورخارجه، یک صبحانه کاری میهمان آقای کومارا نفر دوم حزب حاکم و رییس گروه دوستی پارلمانی ژاپن و ایران بودم که سه تن از اعضای ارشد آن گروه نیز در آن حضور داشتند. همچنین یک مصاحبه با NHK و چهار سخنرانی در همین مدت انجام شد: 1- سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع مسئولین شرکت های بزرگ ژاپنی در مؤسسه کیدانرن، 2- سخنرانی برای نخبگان سیاسی و اقتصادی ژاپن شامل رؤسای احزاب، نمایندگان مجلس، وزرای سابق و رؤسای برخی شرکت های ژاپنی، 3- سخنرانی و پرسش و پاسخ برای اعضای باشگاه خبرنگاران خارجی ژاپن و 4- سخنرانی برای خانواده کارمندان مؤسسات ایرانی در توکیو.



فکر می کنم مذاکرات اقتصادی و مالی در توکیو بسیار سازنده و مثمر ثمر بود و در حوزه های مختلف منجمله اجرای بخش های مالی توافق ژنو به توافق های عملی و اجرایی رسیدیم که انشاءالله ظرف امروز و فردا نتایج آن در مبادلات بانکی مشهود خواهد بود.



خدا نگهدار.