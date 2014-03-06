به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خصوصی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران افزود: با اجرای طرح زمستانه امداد و نجات هلال احمر در 19 پایگاه ثابت، سیار و موقت در نقاط حادثه خیز و پرتردد استان، 23 هزار و 774 نفر از مصدومان، حادثه دیدگان جاده ای، دریایی، هوایی،کوهستان و در راه ماندگان در برف و کولاک از خدمات امداد و نجات و کمک های اولیه هلال احمر استان در سراسر شهرستان های گیلان بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و 342 نفر از در راه ماندگان در برف و کولاک اسکان اضطراری داده شدند و 454 نفر از مصدومان حوادث از سوی نیروهای امدادی هلال احمر به مراکز درمانی و بیمارستان انتقال یافتند.

مدیر عامل هلال احمر گیلان ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: هموطنان در هنگام وقوع حوادث و در صورت نیاز به خدمات امدادی با تلفن( 112) ندای امداد تماس حاصل و از خدمات امداد و نجات هلال احمر به صورت رایگان بهره مند شوند.

وی ادامه داد: طرح زمستانه امداد و نجات امسال با همکاری بیش از هشت هزار و 550 امدادگر و نجاتگر داوطلب هلال احمر و سازمان های اورژانس، پلیس راه و راهداری به اجرا درآمد.

