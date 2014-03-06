اجرای موسیقی اقوام ایرانی در موزه متروپولیتن آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «رستاک» پس از اجرا در جشنواره موسیقی فجر به دعوت موزه «متروپولیتن» به نیویورک سفر کرده تا در تاریخ 6 مارچ 2014 (15 اسفندماه 92) در جشن سالیانه موزه به مناسبت نوروز، به اجرای برنامه بپردازد. گروه موسیقی «رستاک» در این کنسرت قطعاتی از آلبومهای اخیر خود را اجرا خواهد کرد.
سیامک سپهری (سرپرست و نوازنده تار)، فرزاد مرادی (خواننده و نوازنده سازهای محلی)، بهزاد مرادی (خواننده و نوازنده سازهای کوبهای)، اکبر اسماعیلیپور (نوازنده تار)، سپهر سعادتی (کنترباس)، نگار اعزازی (سازهای کوبهای)، سارا نادری (سازهای کوبهای)، یاسر نوازنده (سازهای بادی)، صبا جمالی (قانون)، پیران مهاجری (عود)، امید مصطفوی (تمبک)، دینا دوستی (کمانچه)، نیما نیکطبع (سازهای کوبهای) و محمد مظهری (کمانچه)، اعضای گروه «رستاک» را در این اجرا تشکیل میدهند.
گروه «رستاک» پس از این اجرا به ایران بازمیگردد تا در تاریخ 19 اسفندماه کنسرت پایانی خود در سال جاری را در سالن همایشهای برج میلاد اجرا کند.
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