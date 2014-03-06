حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی هشتمین دوره سوپرلیگ کاراته مردان باشگاه های کشور در حالی با نایب قهرمانی تیم آذرخودرو نوین قم به پایان رسید که از سوی کمیته برگزارکننده این رقابت ها لیست برترین های این رقابتها در هر وزن و کاتای انفرادی معرفی شد.

وی یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون کاراته، امسال در رقابت های سوپر لیگ کاراته قهرمانی باشگاه های کشور مجموعاً 217 کاراته کا در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی در ترکیب 10 تیم حاضر در این دوره حضور داشتند.

رئیس هیئت کاراته استان قم ابراز کرد: در لیست برترین های این لیگ نام 4 کاراته کا که در بیش از نیمی از مبارزات تیم شان حضور داشتند اما شکستی را متحمل نشده اند نیز دیده می شود و در بین این چهار نفر نام یک کاراته کا از تیم آذرخودرو نوین قم نیز به چشم می خورد.

وی افزود: داود شاهچراغی از تیم آذرخودرو نوین قم در کاتای انفرادی، شاهین جعفری کاراته کای وزن منهای 67 کیلو گرم لوله سبز آسیا، هادی صفی نماینده وزن منهای 84 و رضا روشن در وزن منهای 55 کیلو گرم هر دو از تیم پرهام نفراتی هستند که بیشترین بار در ترکیب تیم شان قرار گرفتند و باختی در پرونده آنها در این فصل سوپر لیگ کاراته کشور به ثبت نرسیده است.

عابدی بیان داشت: تیم کاراته آذرخودرو نوین قم در نخستین دوره حضور خود در مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور با حضور چهره های ارزنده کاراته قم و کشورمان توانست عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد و اعتبار ارزشمندی برای کاراته قم به دست بیاورد.

وی ابراز داشت: از تمامی اعضای مدیریت، کادر فنی و بازیکنان این تیم، به ویژه مدیریت شرکت آذرخودرو نوین که حامی این تیم در سوپر لیگ کاراته کشور بودند تشکر می کنم که موجب شدند تا امسال شاهد حضور پرقدرت نماینده قم در سوپر لیگ باشیم.

کاراته کاهای عضو تیم آذرخودرو نوین قم که در جمع برترین های کشور قرار گرفتند:

وزن منهای 55 کیلو گرم: محمد شایگان ( آذرخودرو نوین) 14 بازی/ 11 برد/ 2 باخت/ 33 امتیاز

وزن منهای 60 کیلو گرم: امیر مهدی زاده (آذر خودرونوین) 14 بازی/ 12 برد/ 2 باخت/ 36 امتیاز

وزن منهای 67 کیلو گرم: سعید علیپور ( آذر خودرو نوین ) 13 بازی/ 7 برد/ یک مساوی/ 5 باخت/ 22 امتیاز

وزن منهای 75 کیلوگرم: ابراهیم حسن بیگی (آذر خودرو نوین)11 بازی/ 8 برد/ یک مساوی/ 2 باخت/ 25 امتیاز

وزن منهای 84 کیلو گرم: محمدهادی داودآبادی (آذرخودرو نوین) 9بازی/ 8 برد/ یک باخت/ 24 امتیاز

وزن آزاد: سامان حیدری(آذرخودرو نوین) 15 بازی/ 12 برد/ 2 مساوی/ یک باخت/ 38 امتیاز

کاتا انفرادی: داود شاهچراغی ( آذرخودرو نوین ) 18 بازی/ 18 برد/ 54 امتیاز