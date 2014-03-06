به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در مراسم روز درختکاری در جمع دوستداران طبیعت در استان افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری هر ایرانی باید به به یاد هر شهید درختی را بکارد و در این راستا ما هم در استان نسبت به تحقق منویات رهبری در این روز به یاد هر شهید یک درخت می کاریم.



وی اظهار داشت: امروز راحتی که ما در کشور داریم مرهون خون شهیدان است چرا که جان خود را فدای نظام و مردم کردند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: ما یک کره زمین بیشتر نداریم و حتما باید در حفظ و نگهداری این زمین تلاش کنیم چرا که امانتی است که گذشتگان برای خود باقی گذشته اند و هم باید این امانت را به سلامتی به نسل آینده تحویل دهیم.



حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی در راستای حفظ آب و خاک بوده و یکی از زمینه های حفظ آب و خاک قوی تر کردن بحث کاشت درخت است.



وی در ادامه گفت: درختکاری هم برای تلطیف هوا و هم برای نیاز انسان ضروری است چرا که هوای سالم با درختان است و باید به امر درختکاری بسیار توجه شود.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه پایه اصلی کشاورزی آب و خاک است گفت: نیاز منابع طبیعی هم با آب و خاک حفظ می شود.

حجت الاسلام خاتمی گفت: همه ما باید دست به دست بدهیم و نسبت به توسعه فضای سبز تلاش کنیم.