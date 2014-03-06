به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که دومین تجربه نمایشگاه انفرادی اعظم خدائی است بیش از 80 اثر در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

اعظم خدائی ظهر پنجشنبه در حاشیه این مراسم درگفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : آثاری که در این نمایشگاه ارائه شد بیشتر در قالب طراحی، نقاشی و تصویر سازی و با استفاده از تکنیک رنگ روغن بود که بروی بوم ، کاغذ و مقوا تهیه گردیده و در معرض نمایش عموم قرار گرفت .

وی هدف از برپائی نمایشگاه خود را آشنائی بیشتر جامعه با هنر نقاشی عنوان کرد و گفت: علاوه بر این از تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته های مختلف هنری نیز برای بازدید از نمایشگاه و کسب اطلاعات لازم بصورت ویژه دعوت بعمل آمد که استقبال خوبی نیز شد.

خدائی افزود: با توجه به حضور اساتید و دانشجویان در این نمایشگاه با نظرات و ایده های فراوانی از طرف این افراد روبرو شدم که بخوبی نقاط ضعف و قوت کار را نمایان می کرد .

این هنرمند جوان همدانی که دارای مدرک کارشناسی ارتباط تصویری نیز است مشکل اساسی فارغ التحصیلان رشته های هنری در استان را نبود بازار کار مناسب دانست و تاکید کرد: متاسفانه برای ادامه فعالیت و استفاده از دانش و تجربیات فارغ التحصیلان هنر اندیشه ای صورت نگرفته که امیدواریم مسئولان امر در این خصوص نیز تمهیدات لازم را داشته باشند و بیش از پیش به هنر نقاشی اهمیت دهند .

وی همچنین با انتقاد از نبود سالن و گالری تخصصی لازم برای برپائی نمایشگاه آثار هنری ابراز داشت: بجز اداره ارشاد که همکاری لازم را با ما داشته اند متاسفانه در سطح شهر همدان گالری تخصصی نمایشگاهی وجود نداشته یا مراکزی هم که در این زمینه فعالیت دارند نه تنها استاندارد لازم را نداشته بلکه از نظر فرصت و زمانبندی نیز بسیار محدود و بعبارتی طولانی است.