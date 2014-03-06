به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت لیبی الساعدی قذافی پسر معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور را از نیجر تحویل گرفت. وی صبح امروز به لیبی تحویل داده شد و هم اکنون در مرکز پلیس قضایی لیبی بسر می برد.

دولت لیبی در بیانیه ای با اعلام این خبر گفت: لیبی از رئیس جمهوری و دولت نیجر به خاطر این همکاری تشکر می کند و پایبندی خود را به این مسئله که با الساعدی قذافی طبق عدالت و استانداردهای بین المللی تعامل با زندانیان برخورد می کند، تاکید کرد.

الساعدی قذافی 41 ساله پسر سوم معمر قذافی است که پیش از سقوط رژیم دیکتاتوری پدرش فرماندهی یگان نیروهای ویژه لیبی را برعهده داشت. وی پس از سرنگونی رژیم قذافی توانست به نیجر فرار کند سپس از سوی اینترپل (پلیس بین الملل) به اتهام کشتار معترضین در جریان انقلاب لیبی تحت پیگرد قرار گرفت. نیجر تاکنون با تحویل الساعدی قذافی به دولت لیبی مخالفت می کرد.