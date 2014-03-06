به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول قانع شلمانی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم آغاز هفته منابع طبیعی در رودسر افزود: این تعداد نهال که از گونه های سوزنی برگان و پهن برگان است طی هفته منابع طبیعی بین مردم ، ادارات دولتی و مکان های برگزاری نماز جمعه توزیع خواهد شد.

وی اظهارداشت: این نهال ها از نوع افرا، ون، توسکا، بلوط ، سرو نقره ای، خمره ای، کاج تدا و صنوبر است.

قانع شلمانی همچنین از اختصاص دو میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار طی سال جاری برای طرح های در حال اجرای منابع طبیعی و آبخیزداری در این شهرستان خبر داد و افزود: این طرح ها شامل حفاظت و حمایت، نظارت و بهره برداری، اصلاح مراتع، طرح های پرورش جنگل، مراقبت و نگهداری از طرح های جنگلکاری و پروژه های حفاظت خاک و کنترل سیل است.

به گفته وی در شهرستان رودسر بیش از 95 هزار هکتار جنگل و مرتع وجود دارد.