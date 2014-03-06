به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی صبح پنج‌شنبه در دیدار دکتر فرجی دانا، وزير علوم، تحقيقات و فناوری که در بیت این مرجع تقلید برگزار شد، گفت: اهميت اين وزارتخانه بر كسي پوشيده نيست و شايد بتوان گفت نسبت به ساير وزارتخانه‌ها از جهاتي مهم‌تر است.

وی با توجه به تعداد زياد دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌ها بيان داشت: مسئوليت شما بسيار سنگين است و مهمترين وظيفه‌،‌ پيشرفت علمي و اخلاقي دانشجويان است كه ما همه در جنبه‌ علمي نياز زيادي به دانشمندان داريم و هم از نظر اخلاقي و ديانت كه اين دو از هم هرگز نبايد جدا شوند.

استاد برجسته حوزه با اشاره به حديث «اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق» پيامبر گرامي اسلام اظهار داشت: هر چه در جنبه‌ علمي جلو برويم بايد از نظر اخلاقي هم پيشرفت بيشتري داشته باشيم و همانطور كه در حديث پيامبر گرامي اسلام فرموده‌اند هدف از بعثت و رسالت اكمال و اتمام مكارم اخلاقي در جامعه‌ ديني و انساني مي‌باشد.

وی ادامه داد: امروز صاحب اصلي اين مملكت امام زمان(عج) است و شما بايد ايشان را از خودتان راضي و خشنود نگه داريد. اساتيد دانشگاه‌ها و مديران بايد اساتيدي دلسوز و مسلمان و مقيد به اخلاق و ديانت باشند و فضاي دانشگا‌ه‌ها بايد فضاي علم و اخلاق باشد و هركس كوتاهي كند مقصر است.

نباید وقت جوانان در رشته‌هاي بدون ارزش تلف شود

آيت الله صافي با اشاره به اينكه نسبت به عمر جوانان مسئول هستيم و نبايد وقت آنها در رشته‌هاي بدون ارزش تلف شود، اظهار داشت: الان بايد توجه داشته باشيد كه رشته‌هايي كه از جنبه‌ علمي و كاربردي اهميت آن بيشتر است تقويت شود و بعضي از رشته‌ها هستند كه خيلي اهميت ندارند و لزومي هم ندارد كه هزينه‌هاي زيادي براي آنها صورت پذيرد.

وی در پايان خطاب به مسئولان وزارت علوم گفت: در هر صورت سعي كنيد كه از اين فرصت‌ها به نفع جامعه و مملكت استفاده کنید و بايد دانشگاه‌هاي ما به طرفي برود كه ديگران محتاج علم و دانش ما باشند و اين مملكت هميشه از نظر علمي سرآمد و مقدم باشد. من هم براي همه دعا مي‌كنم و موفقيت آقايان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

این مرجع تقلید شیعیان با بيان اين كه همه دستگاه ها بايد براي رشد اعتقادي جوانان اين مملكت كار كنند، افزود: تشكيلات وزارت علوم بيش از همه در اين زمينه بايد كار و تلاش نمايد.

وي همچنين با اشاره به نقش پيشرفت هاي علمي در رسيدن به توسعه و پيشرفت همه جانبه كشورها، پيشتازي كشور در عرصه هاي علمي و پژوهشي را مهم و ضروري خواند و گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد طلايه دار و الگوي پيشرفت علمي ساير ملت ها باشد.

دكتر رضا فرجي دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي، با اشاره به افزايش روزافزون تقاضا براي ورود به دانشگاه ها، خاطرنشان کرد: به فضل الهي رشد فضای دانشگاهی در ایران پس از پيروزي انقلاب اسلامي خوب بوده است.

