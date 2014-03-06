به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، تلاش دولت پاناما برای برگزاری کنفرانس فوق العاده سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) در خصوص تحولات اخیر ونزوئلا با واکنش تند مقامات این کشور مواجه شد. "نیکلاس مادورو" رئیس جمهوری ونزوئلا ضمن محکوم کرن این اقدام "ریکاردو مارتینلی" رئیس جمهوری پاناما را به اقدام علیه کشورش متهم کرد.

در همین حال رهبران اپوزیسیون ونزوئلا از ادامه اعتراضات ضددولتی در این کشور خبر دادند. از زمان آغاز این اعتراضات در اواسط ماه فوریه تا کنون 18 نفر در خشونت های بین معترضان و نیروهای امنیتی کشته شده اند. بر اساس این گزارش کشورهای عضو OAS قصد دارند طی یک نشست فوق العاده به بررسی تحولات اخیر ونزوئلا بپردازند، اقدامی که با انتقاد شدید کاراکاس مواجه شده است.

مادورو در مراسمی که به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت "هوگو چاوز" رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا برگزار شد اعلام کرد با توجه به اقدامات خصمانه پاناما، تصمیم گرفته روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کند. وی همچنین خطاب به "خوزه میگوئل اینسولزا" دبیرکل OAS گفت آرامش خود را حفظ کند و به مسائلی که به شخص وی مربوط نمی شود، واکنش نشان ندهد.

از سوی دیگر رئیس جمهوری پاناما از تصمیم کاراکاس اظهار شگفتی کرد. مارتینلی در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد نوشت تلاش دولتش بر این بوده که در این کشور دوست و برادر صلح برقرار شده و دمکراسی تقویت شود.