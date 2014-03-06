به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا قاسمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: هم اکنون بسیاری از روستاهای این استان فاقد مسجد هستند و تعداد مساجد موجود در شهرهای استان هم متناسب با جمعیت نیست.

قاسمی بیان داشت: 450 مسجد ثبت شده در این استان وجود دارد که این تعداد 35 درصد کمتر از تعداد مساجد در سایر استانهاست.

وی احداث مساجد جدید در این استان را ضروری دانست و گفت: مساجد در طول تاریخ ظرفیت بزرگی برای پرورش و تربیت نیروی انسانی و ترویج احکام اسلامی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده اند.

وی افزود: در دوران انقلاب و دفاع مقدس نیز مساجد نقش مهم و محوری در پیروزی مردم و رزمندگان داشتند.

450 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان فعالیت می کنند

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان از فعالیت 450 کانون فرهنگی و هنری مساجد در این استان خبرداد و گفت: از این تعداد، 20کانون به صورت تخصصی فعالیت می کنند.

قاسمی افزود: این کانونها حدود 45هزار عضو ثابت و متفرق دارند که در برنامه های کانونها مشارکت می کنند.

وی عنوان کرد: این استان از نظر تعداد تاسیس کانونها به نسبت جمعیت در کشور مقام اول را دارد.

قاسمی بیان داشت: در سال جاری 50 کانون فرهنگی و هنری مساجد در این استان تاسیس شد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تصریح کرد: در سال جاری دو میلیارد و 500میلیون ریال به صورت نقدی و 800 میلیون ریال به صورت تجهیزات به کانونهای استان داده شد.

وی بیان داشت: در سال جاری همچنین 15 شخصیت استانی و کشوری به برنامه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این استان دعوت شدند.

قاسمی عنوان کرد: همچنین 350نفر از اعضای این کانونها در سال جاری به سمینار ها و برنامه های کشوری اعزام شدند.

وی برگزاری کلاسهای اوقات فراغت، جشنواره های قرآنی، جشنواره هنرهای تجسمی، کارگاههای آموزشی، کلاسهای اوقات فراغت، تجلیل از کتابداران و.. را از دیگر برنامه های این نهاد در سال جاری عنوان کرد.