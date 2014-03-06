به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر پنجشنبه در نشست استانداران پیشین کرمانشاه و استانداران کرمانشاهی سایر استان ها که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، از حضور در جمع مقامات عالی رتبه گذشته و حال کشور که در مسند استانداری قرار گرفته اند ابراز خرسندی کرد و حضور آنان را در کرمانشاه گرامی داشت.

وی افزود: مردم کرمانشاه هرگز زحمات و تلاش های شبانه روزی مدیران ارشد استان خود را فراموش نخواهند کرد و در دیدارهایی که با آنان دارم همواره از استانداران پیشین کرمانشاه به نیکی یاد شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: بدون شک اگر کرمانشاه پس از پشت سرگذاشتن جنگ تحمیلی هشت ساله توانست بار دیگر روی پای خود بایستد به خاطر زحمات استانداران پیشین این استان بوده است و بدون شک برای ادامه مسیر توسعه استان از تجربیات گرانبهای آنان استفاده خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه کرمانشاه 1.5 درصد مساحت کشور و 2.8 درصد از جمعیت کل کشور را داراست، یادآور شد: وجود 350 کیلومتر مرز مشترک با عراق و در اختیار داشتن صادرات 55 درصدی کل ایران به این کشور، سبب شده تا کرمانشاه موقعیت ویژه ای در غرب کشور پیدا کند.

رضایی افزود: کرمانشاه در بحث صادرات جایگاه ویژه ای را در میان استان های کشور به خود اختصاص داده و با توجه به ظرفیت های بالا و داشتن مرزها و بازاچه های توانمند می تواند یکی از دروازه های صادراتی ایران باشد.

وی با اشاره به تحقق صادرات دو میلیارد و 400 میلیون دلاری از مرزهای کرمانشاه به خارج، به هدف گذاری 10 میلیارد دلاری در این زمینه اشاره کرد و گفت: این رقم پس از بحث و مشورت های تخصصی درنظر گرفته شده و با جدیت به دنبال اجرایی کردن آن هستیم.

رضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات استان به خارج از طریق شش مرز و بازارچه صورت می گیرد، مهمترین آن ها را بازاچه پرویزخان عنوان کرد و گفت: در ابتدای ورودم به کرمانشاه این مرز متاسفانه وضعیت بسیار بدی داشت و حتی فاقد امکانات اولیه نیز بود.

استاندار کرمانشاه یادآور شد: به همین خاطر در بازدیدی که از این مرز صورت گرفت دستورات لازم برای رفع و یا کاهش بسیاری از مشکلات و نابسامانی ها صادر و خوشبختانه در حال حاضر از شزایط بسیار بهتری برخوردار شده است.

رضایی همچنین از رفع تقریبی مشکلات عمده بازارچه و پایانه پرویزخان تا اول فصل تابستان سال آینده خبر داد و گفت: با ساماندهی آن شاهد افزایش صادرات و همچنین ترانزیت سوخت از این گذرگاه مهم و استارتژیک خواهیم بود.

وی راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین و ایجاد یک منطقه آزاد در این شهرستان را از دیگر برنامه های کاری خود در استان کرمانشاه اعلام کرد.

مدیر ارشد استان کرمانشاه که در جمع مقامات ارشد گذشته این استان سخن می گفت در ادامه به توانایی بالای کرمانشاه در بخش کشاورزی اشاره کرد و با بیان اینکه این استان یکی از قطب های شاخص کشاورزی کشور است و در تولید نخود رتبه اول را داراست، وجود اراضی دیم زیاد را یکی از علل عدم تولیدات بیشتر این بخش در استان ذکر کرد.

رضایی گفت: هم اکنون حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در استان کرمانشاه وجود دارد که تنها 22 درصد آن ها آبی و بقیه دیم هستند و همین باعث شده تا از متوسط کشوری پائین تر باشیم.

وی یادآور شد: به همین دلیل سعی کردیم تا با استفاده از آبیاری های تحت فشار و همچنین استفاده از سیستم های آبیاری مدرن، راندمان بخش کشاورزی و در نتیجه تلیداتمان را افزایش دهیم.

رضایی تقویت صنعت استان را نیز یکی از برنامه های کاری خود در کرمانشاه عنوان و خاطرنشان کرد: در این راستا جلسات هفتگی با حضور مسئولین و دستگاه های مربوطه در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار و به مسائل و مشکلات این بخش رسیدگی می شود.

استاندار کرمانشاه همچنین مهمترین پروژه این بخش را مربوط به پالایشگاه آناهیتا دانست و گفت: با صحبت هایی که با وزیر نفت شد ایشان بر اجرایی شدن هرچه سریعتر این پروژه تاکید و حتی در این راستا اقدامات اولیه نیز برای شروع عملیات اجرایی آن انجام گرفته است.

رضایی بابادی همچنین از احداث چند واحد مجتمع پتروشیمی نیز در کنار پالایشگاه آناهیتا خبر داد و گفت: نمایندگان استان در مجلس با جدیت پیگیری این موضوع هستند.

وی جذب سرمایه گذاران خارجی را نیز یکی دیگر از برنامه های مهم خود عنوان کرد و گفت: در این راستا با افراد مختلفی صحبت و آن ها تمایل خود را برای این کار در استان کرمانشاه اعلام کرده اند که اگر اجرایی شود رقم قابل توجهی از سرمایه وارد استان خواهد شد.

رضایی سرمایه گذاری خارجی سالیان اخیر در استان کرمانشاه را تنها حدود 520 میلیون دلار عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه یکی از بهترین راهکارهای کاهش نرخ بیکاری که به گفته وی در این خصوص استان سوم کشور هستیم را تحقق و اجرای کامل مصوبات رهبری عنوان کرد و گفت: برای این مهم بیش از هفت هزار میلیارد تومان اعتبار و شش هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است که تحقق این ارقام، انقلاب بزرگی در طرح های عمرانی استان ایجاد خواهد کرد.

رضایی، پیگیری پروژه راه آهن غرب، (ملایر-همدان- کرمانشاه- خسروی) را نیز مطرح کرد و با بیان اینکه حدود 480 میلیون دلار از طریق فاینانس برای این پروژه پیشبینی شده است، از انجام 90 درصد کارهای زیرساختی آن خبر داد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک کار ریل گذاری پروژه آغاز و در سریعترین زمان ممکن شاهد اجرایی شدن راه آهن غرب باشیم.

وی همچنین از ظرفیت های بالای کرمانشاه در بحث گردشگری خبر داد و گفت: هم اکنون 50 منطقه نمونه گردشگری در استان شناسایی شده است که منطقه گردشگری بیستون که به ثبت جهانی نیز رسیده است مهمترین آن هاست، پروژه ای که برای ساماندهی کامل آن و تبدیل شدن به منطقه ای توریستی جهانی به اعتباری در حدود دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.