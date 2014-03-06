به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: هدف دولت کمک به تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی، حضور فعال بخش صنعت معدن و تجارت در عرصه های مختلف و ورود آنها در راستای اهداف نظام است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاست اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از بخش خصوصی و پیگیری تدابیر مقام معظم رهبری و دولت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکت همگان است .

وی تصریح کرد: در ماههای اخیر برای موفقیت صاحبان صنایع و بخش خصوصی کارهای خوبی در این وزراتخانه صورت گرفته است و بطور قطع با قدرت و درایت و حمایت مجلس استمرار خواهد داشت.

به گفته نعمت زاده، دولت طبق قانون بدنبال اجرا کردن مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده است، البته به گونه ای که آثار مثبت آن بیشتر و آثار منفی آن کمتر شود .

نعمت زاده با بیان اینکه همه باید دولت را در اجرای اقتصادی مقاومتی بیش از گذشته یاری کنند، خاطرنشان کرد: همه باید دست در دست هم دهیم تا این مرحله بخوبی بگذرد و از مجلس، بخش خصوصی و همه فعالان بخش تولید توقع همکاری داریم.