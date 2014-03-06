به گزارش خبرگزاری مهر،سردار محمود تشکري در گردهمايي سراسري مسئولان رده هاي تحقيقاتي ناجا گفت: همه سازمان ها نيازمند بخش هايي هستند تا در محيط رقابتي و پيرامون خود که مدام درحال تغييراست، محيط بيروني را رصد و از فرصت ها استفاده کرده و با چالش ها به مقابله بپردازند تا با استفاده از توانمندي هاي خود بر شرايط محيطي غلبه کرده و بر آن تاثير بگذارند، اين مهم در نيروي انتظامي برعهده مراکز تحقيقاتي مي باشد.

وي با اشاره به پاسخگو بودن پليس افزود: نيروي انتظامي به دليل تنوع ماموريت، سازماني ويژه است که با محيطي متغيير روبرو بوده و گستردگي جغرافيايي زيادي را در بر دارد بنابراين با اقشار مختلف مردم سروکار داشته، چنين سازماني باید نيازهاي خود را رصد کرده تا بتواند پاسخگوي مشتريانش باشد.

معاون هماهنگ کننده ناجا، تاکيد کرد: بخش هاي تحقيقاتي ناجا مي توانند کمک کنند تا سازمان، در راستاي انجام ماموريت ها، گام هاي موثري بردارد؛ در طول سال هاي گذشته نيروي انتظامي توانسته با تشکيل دفاتر تحقيقات کاربردي، فضاي تعاملي خوبي با پژوهشگران و مراکز تحقيقاتي ايجاد کند.

تشکري با اشاره به اينکه نگاه بيرون به ناجا امروز بسيار تغيير کرده است، اظهار داشت: تمامي مراکز دانشگاهي، اذعان دارند که ناجا امروز سازماني دانش بنيان و يادگيرنده است که به پژوهش اهميت زيادي مي دهد؛ ما بايد ضمن حفظ اين جايگاه، کيفيت اقدامات تحقيقاتي خود را ارتقاء دهيم.

رئيس کميسيون تحقيقات و مديريت دانش درخصوص مؤلفه هاي اصلي سازمان هاي يادگيرنده گفت: اينگونه سازمان ها بايد با ايجاد زيرساخت هاي دانشي، انديشمندي، اعتقاد به دانش، خلاقيت کارکنان، مشارکت پذيري و تعامل برون سازماني را نهادينه کنند، دانش کاربردي و بومي را در سازمان توليد و بکارگيري نموده و مديريت دانش را نيز براي توانمندسازي کارکنان در دستور کار خود قرار دهند.

وي درخصوص ضرورت هاي دانش بنيان شدن ناجا نيز اظهار داشت: امروز ما در محيطي پويا و متغير قرار داريم بنابراين بايد براي تطبيق با اين محيط، وضعيت آينده را پيش بيني و با رصد فرايندها خود را براي مقابله با تهديدات آماده کنيم.

معاون هماهنگ کننده ناجا، يکي از خصوصيات سازمان هاي دانش بنيان را شناسايي نياز مشتريان و پاسخگويي به آنان دانست و افزود: اگر شناخت مناسبي از حريف خود داشته باشيم مي توانيم با اقدامات پيشگيرانه، دشمن را غافلگير کنيم و مأموريت هاي خود را به خوبي انجام دهيم.

سردار تشکري، لزوم مقابله با تهديدات روزافزوني که سازمان ها با آن مواجه هستند و همچنين جبران عقب ماندگي هاي فن آوري در محيط اجتماعي را نسبت به حريف، ضرورت دانش بنيان شدن ناجا دانست و افزود: شبکه هاي جرم، امروز از فن آوري و روش هاي نوين استفاده کرده بنابراين ما بايد در علم روز از حريفان خود جلوتر باشيم در غيراينصورت نمي توانيم مأموريت هاي خود را به نحو احسن انجام دهيم.

وي همچنين تاکيد کرد: نيروي انتظامي بايد با محيط پيراموني خود تعامل داشته و با سازمان هاي لشگري و کشوري همسو باشد تا بتواند با مديريت، از ظرفيت ديگر سازمان ها استفاده کند.

رئيس کميسيون تحقيقات و مديريت دانش، ويژگي هاي سازمان هاي دانش بنيان را ارتباطات و ساختار، دانش و اطلاعات، سرمايه انساني، هدايت و رهبري، نظارت و ارزيابي و ابتکار و نوآوري برشمرد.

معاون هماهنگ کننده ناجا، که روز گذشته در کارکنان را سرمايه سازمان هاي دانش بنيان دانست و گفت: کارکنان با دانش بالا و توان فکري نقش بسزائي در پيشبر اهداف سازمان دارند لذا بايد مرتب آموزش ديده و توانمند شوند تا از ظرفيت آنان استفاده کرد.

تشکري درخصوص نقش مديران در سازمان هاي دانش بنيان بيان داشت: مديران بايد نقش معماري و مهندسي دانايي را ايفا کنند و اعتقاد به دانش و اهميت آن بايد ابتدا در آنان وجود داشته باشد تا شرايط سازمان دانش بنيان شدن را فراهم کنند.

وي مهمترين ويژگي مديران را، توانايي براي کسب بينش و بوجود آوردن آن در بين کارکنان دانست و تاکيد کرد: هيچ سازمان دانش بنياني بدون مدير تداوم نخواهد داشت.

اين مقام ارشد انتظامي، بر طراحي نظام سنجش و ارزيابي اثربخش تاکيد کرد و اذعان داشت: سازمان دانش بنيان بايد رصد کند که در مسير يادگيرندگي به چه ميزان پيشرفت کرده تا در صورت انحراف و يا عقب ماندگي اقدام به جبران کند.

سردار تشکري همچنين يادآور شد: هدف نهايي بکارگيري آموخته ها در عمل است چرا که ايده هاي نو بايد در سازمان قابليت اجرا داشته باشد .

وي با اشاره به اينکه امروز تحقيقات و پژوهش در ناجا بايد رويکرد حل مسئله داشته باشد، خاطرنشان کرد: دفاتر تحقيقات کاربردي بايد ضمن احصاء مشکلات، براي حل آنها، اقدامات پژوهشي انجام دهند؛ ايده ها و روش هاي نو بايد منجر به حل مسئله شود بنابراين کارها نبايد تنها کتابخانه اي باشند در اين صورت تمامي بخش ها از ما استقبال کرده و به خوبي جايگاه تحقيقات را حس مي کنند.

رئيس کميسيون تحقيقات و مديريت دانش تاکيد کرد: سازمان هاي دانش بنيان بايد با سرعت به سمت اهدافشان حرکت کنند، خدمت رساني شايسته تري به مشتريان ارائه و رضايت و مهارت هاي کارکنان را افزايش دهند تا با کنترل هزينه ها، منجر به بهره وري و کارايي سازمان شوند.

سردار تشکري که روز گذشته در گردهمايي سراسري مسئولان رده هاي تحقيقاتي ناجا سخن می گفت،الزامات سازمان هاي دانش بنيان را شناخته شدن اهداف، وجود افراد خلاق، تفويض اختيار به کارکنان و آموزش آنان، برخورداري از الگوهاي دانشي در کشور و بکار گيري دانش و تجربه در کنار هم برشمرد.

وي با تاکيد براينکه دفاتر تحقيقات کاربردي ناجا نقش موثري در يادگيرندگي سازمان دارند، خاطرنشان کرد: اين مأموريت تنها وظيفه اين دفاتر نيست، بلکه تمامي سازمان بايد در اين مهم نقش آفرين باشند بنابراين بايد يادگيرندگي نهادينه و فرهنگ سازي شود.

اين مقام ارشد انتظامي همچنين تاکيد کرد: توجه به کيفيت امور پژوهشي بسيار مهم است، بايد دانش بومي را توليد کنيم و از انجام تحقيقات تکراري برحذر باشيم.

وي مؤلفه هاي تعالي سازماني و فردي را در سال آينده، در چهار حوزه کارکنان، سازمان، خانواده و اجتماع اعلام کرد و افزود: در حوزه کارکنان بايد به تقويت باورهاي ديني، مهارت کاري، نظم و انضباط و صيانت آنان اهميت دهيم و در حوزه سازمان نيز به شايسته سالاري، مديريت دانش، خدمتگزاري، پاسخگويي، سازماندهي، طرح مکنا و ايمني بپرداريم.

معاون هماهنگ کننده ناجا، در حوزه خانواده نيز بر تقويت باورهاي ديني، معيشت، بهداشت و درمان تاکيد کرد و گفت: در حوزه اجتماع نيز بايد به دفاع از ارزش هاي انقلاب، رعايت حقوق شهروندي، احساس امنيت، رضايت مشتريان و فعاليت هاي اجتماعي اهتمام ورزيد.

وي با بيان اينکه در سال آينده، رويکرد پژوهشي ناجا، مشتري مداري است، بيان داشت: مشتريان ما، کارکنان، مردم و سازمان هاي بيروني هستند و از منظر مشتريان، سلامت اداري مهم است بنابراين براي ما نيز چگونگي نگاه مردم به کلانتري ها و ناجا اهميت دارد.

سردار تشکري افزود: اولويت نيروي انتظامي در سال آينده، تبديل شدن به سازمان دانش بنيان، مديريت دانش و توانمندکردن کارکنان است.