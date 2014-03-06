معماری اسلامی بر زندگی مردم تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی ظهر پنج شنبه در نخستین نشست شهرسازی اسلامی و چشم انداز شهر شیراز افزود: در معماری شهر سازی اسلامی تنها نباید به کلیات اکتفا کرد زیرا معماری و فضای سبز شهری اسلامی و غیر اسلامی تأثیر مثبت و منفی در شهر دارد.

وی ادامه داد: باید بررسی کرد که امروز مدیریت ترافیک با مال، اعصاب و جان این ملت چه کرده، نباید منتظر بیان شکل و روش جزییات باشیم زیرا خدا به ما عقل داده است.

وی تاکید کرد: معماری اسلامی ما را برخی تنها مختص زمان صفویان می‌دانند.

رحیم پورازغدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تبلیغات شهری می‌تواند هم باعث مصرف زدگی و هم باعث بهبود سبک زندگی شود، افزود: معماری و شهرسازی به اضافه اصراف، غیر اسلامی است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی ادامه داد: در هیج جایی از قرآن و حدیث نیامده که معماری اسلامی باید چگونه باشد اما ممکن است یک معمار اسلامی با الهام گرفتن از آیات، فضا، حجم و رنگ یک ساختمان را در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: معماری اسلامی تنها به گنبد ساختن نیست.

رحیم پورازغدی یادآور شد: اسلام عبارت است از هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی است که باید به آنها توجه ویژه داشت.

عضو شورای انقلاب فرهنگی افزود: باید کرسی‌های بحث مانند این نشست مکرر برگزاری شود و جنبه‌های ایجابی و سلبی را در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: اگر فرهنگ حاکم بر جامعه‌ای درست پیش رود، مدیریت‌ها خوب عمل کنند و ایمان به توحید و عدالت داشته باشند از درون این اخلاق اسلامی شهر اسلامی متولد می‌شود.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: در تفکر اسلامی هرگز شیطان بر انسان حاکم نیست، در برابر سینما و معماری باید مسئولیت ‌پذیر باشیم، اسلام به همه چیز کار دارد زیرا اسلام دین نمادین نیست بلکه باید نهادینه شود.