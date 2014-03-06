  1. استانها
  2. فارس
۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

رحیم پورازغدی:

معماری اسلامی بر زندگی مردم تاثیر گذار است

معماری اسلامی بر زندگی مردم تاثیر گذار است

شیراز – خبرگزاری مهر: عضو شورای انقلاب فرهنگی گفت: معماری اسلامی بر زندگی مردم تاثیر گذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی ظهر پنج شنبه در نخستین نشست شهرسازی اسلامی و چشم انداز شهر شیراز افزود: در معماری شهر سازی اسلامی تنها نباید به کلیات اکتفا کرد زیرا معماری و فضای سبز شهری اسلامی و غیر اسلامی تأثیر مثبت و منفی در شهر دارد.

وی ادامه داد: باید بررسی کرد که امروز مدیریت ترافیک با مال، اعصاب و جان این ملت چه کرده، نباید منتظر بیان شکل و روش جزییات باشیم زیرا خدا به ما عقل داده است.

وی تاکید کرد: معماری اسلامی ما را برخی تنها مختص زمان صفویان می‌دانند.

رحیم پورازغدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تبلیغات شهری می‌تواند هم باعث مصرف زدگی و هم  باعث بهبود سبک زندگی شود، افزود: معماری و شهرسازی به اضافه اصراف، غیر اسلامی است.

 عضو شورای انقلاب فرهنگی ادامه داد: در هیج جایی از قرآن و حدیث نیامده که معماری اسلامی باید چگونه باشد اما ممکن است یک معمار اسلامی با الهام گرفتن از آیات، فضا، حجم و رنگ یک ساختمان را در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: معماری اسلامی تنها به گنبد ساختن نیست.

رحیم پورازغدی یادآور شد: اسلام عبارت است از هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی است که باید به آنها توجه ویژه داشت.

عضو شورای انقلاب فرهنگی افزود: باید کرسی‌های بحث مانند این نشست مکرر برگزاری شود و جنبه‌های ایجابی و سلبی را در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: اگر فرهنگ حاکم بر جامعه‌ای درست پیش رود، مدیریت‌ها خوب عمل کنند و ایمان به توحید و عدالت داشته باشند از درون این اخلاق اسلامی شهر اسلامی متولد می‌شود.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: در تفکر اسلامی هرگز شیطان بر انسان حاکم نیست، در برابر سینما و معماری باید مسئولیت ‌پذیر باشیم، اسلام به همه چیز کار دارد  زیرا اسلام دین نمادین نیست بلکه باید نهادینه شود.

کد مطلب 2250634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها