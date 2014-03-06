به گزارش خبرنگار مهر، عنایت امیرحاجیلو پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی چادگان اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران 42 واحد ویلایی در مجتمع شهرداری به همراه امکانات رفاهی که نوسازی نیز شده است آماده ارائه امکانات رفاهی برای مسافران و گردشگران است.

وی به ایجاد پایگاه راهنمایی گردشگران اشاره کرد و افزود: امسال برای اولین بار این پایگاه به میدان نبوت چادگان انتقال یافته است.

امیرحاجیلو از راه اندازی نمایشگاهی با موضوع بازسازی شهر مدینه توسط موسسه فرهنگی ورزشی مرصاد در میدان نبوت شهر چادگان خبر داد و گفت: این نمایشگاه در زمینی به مساحت 3 هزار متر ویژه ایام فاطمیه از92/12/24 تا پایان ایام نوروز دایر می شود.

در پایان این نشست جمعی از مسئولین چادگان 35 اصله نهال چنار به مناسبت روز درختکاری در قطب صنعتی چادگان کاشتند.

