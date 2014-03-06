به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد پنج شنبه در دیدار با شهردار و مسوولان واحدهای شهرداری میانه گفت: سازمان ها و ادارات باید در خدمت رسانی به مردم از هم سبقت بگیرند و مسوولان نیز مکلفند موتور محرکه توسعه و آبادانی شهرستان را با کارو تلاش به حرکت درآورند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تلاش بیشتر مسوولان و همراهی مردم میانه در سایه ی وحدت و همدلی، موجب توسعه ی روز افزون شهرستان در تمامی زمینه ها خواهد شد.

حیدری آزاد با تشکر از تلاش های شبانه روزی مجموعه عوامل شهرداری در خدمت رسانی به مردم گفت: با وجود تلاش های انجام شده متاسفانه در بیشتر شهرها نارضایتی مردم عموماً از جانب شهرداری و ضعف خدمت رسانی این مجموعه است.

فرماندار ویژه میانه گفت: خدمت به خلق خدا موهبتی است که مسوولان باید آن را مغتنم شمرده و خدمت رسانی بی منت به مردم را همواره در دستور کار خود قرار دهند.

حیدری آزاد افزود: بهره گیری مطلوب از منابع و ظرفیت ها، استفاده بهینه از سرمایه، پرهیز از اسراف و توجه به اشتغال جوانان با انسجام و همبستگی در سایه کار و تلاش عملی خواهد شد.

رئیس شورای اداری شهرستان میانه گفت: کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و متولیان خدمت به مردم باید تلاش های خود را شبانه روزی کرده و رضایت مردم و نیازمندان را که موجب رضایت خداوند متعال است جلب کنند.