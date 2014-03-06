به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبایی به همراه رئیس پلیس راهور، رئیس پلیس اطلاعات، معاون طرح و برنامه و معاون اجتماعی این فرماندهی با حضور در آموزش و پرورش استان با مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان قم دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده انتظامی استان قم در سخنانی ضمن تبریک انتصاب وی با بیان اینکه ارتباطات گذشته فرهنگی و اجتماعی پلیس قم با آموزش و پرورش استان باید بیش از پیش تقویت شود، اظهار داشت: رویکردهای نیروی انتظامی متفاوت شده و با بهره گیری از ظرفیت‌های فرهنگی همچنین ارتباط با نهادهایی که در حوزه فرهنگی و آموزشی و علمی در حال فعالیت هستند در پی آن است تا جایگاه خود را ارتقاء دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلیس به پایگاه متعامل فرهنگی، اجتماعی و انتظامی تبدیل شده است، نمونه آن را راه اندازی همیاران پلیس ذکر کرد و افزود: تقویت هرچه بیشتر ارتباط مجموعه پلیس با سایر نهاد‌ها به بالا بردن ضریب احساس امنیت در جامعه کمک می‌کند.

سردار مجتبایی با بیان اینکه معاونت اجتماعی این فرماندهی یکی از مجموعه‌هایی است که بیشترین ارتباط کاری را با بخش‌های مختلف آموزش و پرورش استان دارد، افزایش تعاملات مجموعه‌های پلیس و آموزش و پرورش را باعث یک هم افزایی عنوان کرد و افزود: محصول این ارتباط تنگاتنگ، کاهش جرائم و تخلفات در سطح محیط‌های آموزشی و جامعه است.

نگاه آموزش و پرورش پیشگیرانه است

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این دیدار با بیان اینکه تعامل دو مجموعه آموزش و پرورش و نیروی انتظامی ذاتی است، گفت: آموزش و پرورش استان با ۲۱۸ هزار دانش آموز و حدود ۱۵ هزار همکار فرهنگی، یک جامعه بسیار بزرگ آماری در سطح استان محسوب می‌شود.

حمید رضا دژاکام، امنیت را یک مبحث مهم عنوان کرد و افزود: پلیس با تلاش شبانه روزی درصدد است تا این امر محقق شود.

وی با بیان اینکه نگاه آموزش و پرورش یک نگاه پیشگیرانه است، تصریح کرد: باید به سمتی برویم که آموزش‌ها منجر به تغییر رفتار و نیز باعث عدم بروز جرائم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه و در این زمینه بر انعقاد یک تفاهم نامه بین دو مجموعه اعلام آمادگی کرد.

دژاکام در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: قم از چندین ملیت برخوردار است و مدیریت و کنترل این شهر در بحث آموزش و امنیت یک تلاش دو چندان را می‌طلبد که در بحث آموزش خانواده‌ها، آموزش و پرورش می‌تواند کمک موثری به پلیس استان کرده که می‌توان این امر را یک تعامل بسیار سازنده خواند.

وی با بیان اینکه باید هر سال آموزش و پرورش با یک شعار تربیتی کارش را آغاز کند، گفت: با تحقق این مهم شاهد برکات آن خواهیم بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: دلیل بروز بسیاری از جرایم، حرمت شکنی برخی والدین توسط نوجوانشان است که به تبع، افرادی بر ذهن نوجوان تاثیر گذاشته و جایگاه اقتدار خانواده را به دست می‌گیرند.

دژاکام با بیان اینکه آموزش و پرورش در کنار خانواده هاست افزود: آموزش و پرورش به فکر آموزش خانواده هاست تا دانش آموز را به گونه‌ای تربیت کند که بیش از پیش به والدین احترام بگذارند.