به گزارش خبرنگارمهر، این همایش و جشم که شامگاه چهارشنبه در گرگان برگزارشد، چهار تن از اشخاصی که در گذشته با این بیماری رو به رو بودند و اینک در سلامت کامل به سر می برند به روی سن تالار فخرالدین اسعد گرگانی آمدند و به صحبت هایی از خاطرات دوران درمان و بیماری خود مشغول شدند. بر روی سن این تالار چهره دخترک نوجوانی که چهار ده سال بیشتر نداشت چون قهرمانی کوچک می درخشید.

زهرا از تجربیات خود در کودکی و مبازره بزرگش با سرطان گفت: من به خاطر خودم با سرطان جنگیدم، سخت بود اما توانستم آن را شکست دهم، من سه سال در بیمارستان محک تحت درمان بودم.

وی افزود: می خواهم از همین جا به همه کودکانی که مثل آن روزهای من هستند بگویم هیچ وقت نام سرطان را با خود یدک نکشید، به خاطر خودتان و زندگی تان بجنگید و بدانید که پیروز می شوید.

اما آنچه بیشتر از همه چیز در این همایش مورد توجه قرار گرفت بخش پایانی و حراج تابلوهای نقاشی هایی بود که با دست کودکان مبتلا به سرطان تصویر شده بود. در میان این تصاویر دو تابلو هم وجود داشت که روزها پیش در نمایشگاهی که از طرف گروه دیگری از خیرین فعال در حوزه انکولوژی برگزار شده بود توسط بازدید کنندگان امضا شده بود.

در بخش حراج مریلا زارعی به روی صحنه رفت و اقدام به خرید یکی از تابلوها کرد. بیشتر تابلوهای موجود در سالن توسط خیرین به قیمت های قابل توجهی فروخته شد.

دبیر برگزاری این همایش در گفتگویی کوتاه با مهر گفت: برنامه دیروز به شکلی خوب و راضی کننده ای برگزار شد، تا این لحظه از رقم دقیق اجناس فروخته شده اطلاعی ندارم اما فکر می کنم فروش بیشتر از آن چیزی بود که خودمان تخمین می زدیم.

امیررضا رضایان افزود: استقبال مردم از جشن فوق العاده بالا بود، تالار فخرالدین اسعد مملو از انسان هایی شده بود که برای دردی مشترک و آنچه هموطنان و هم شهریان دیگرشان را آزار داده است دور هم جمع شده بودند، فکر می کنم گروه کوچک ما بعد از این مسئولیت بزرگ تری به دوش دارد. امیدوارم بتوانیم باز هم قدم های هر چند کوچک برداریم.

یکی از شهروندانی که در این همایش شرکت کرده بود به خبر نگار مهر می گوید: وقتی می آمدم فکر می کردم که دارم با یک ماجرای نمایشی رو به رو می شود، اما همان نخستین لحظه های ورودم به سالن با چیزی غیر از آنچه فکر می کردم مواجه شدم.

مریم، بیست و چهار ساله کارشناس معماری در ادامه می گوید: من هم نام سرطان را تنها شنیده بودم و مثل خیلی آدم های دیگر از این بیماری می ترسیدم، البته هوز هم می ترسم، اما دیروز با دیدن اشخاصی که روی سن نشسته بودند و اگر آنجا نمی دیدی فکر نمی کردید که روزی چنین بیماری مهلکی داشتند با خودم فکر کردم شاید تصور اشتباهی دارم.

وی ادامه داد: روحیه این بچه ها به من نشان داد که می شود بسیاری از مشکلات را حل کرد. شاید سخت باشد اما این ضرب المثل خیلی درست است که هرکاری را بخواهی می توانی انجام دهی.

انجمن خیریه گرگان پیش از همایش نیز خبرداده بود که برنامه های دیگری در دست برنامه ریزی دارد و گام اول استفاده از درامد حاصل از فروش نقاشی ها به نفع مبتلایان به سرطان است.